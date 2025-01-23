Поддельные документы на "виртуальных" детей он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети.

В пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Могилев-Подольский" пограничники обнаружили 26-летнего жителя Донецкой области, который пытался незаконно пересечь государственную границу, выдавая себя за многодетного отца.

Как сообщила Государственная пограничная служба, для подтверждения своего статуса мужчина предоставил на проверку пограничникам свидетельства о рождении троих детей, выданные якобы в Германии. По документам его детям-близнецам было по два года, а третьему ребенку 7 месяцев.

"Однако, во время проверки у пограничников возникли сомнения относительно их действительности. Выяснилось, что свидетельства о рождении не соответствуют установленным образцам. Впоследствии мужчина признался, что никаких детей у него нет, а поддельные документы на "виртуальных" детей он приобрел через анонимный мессенджер в соцсети за 6 тысяч евро", - говорится в сообщении.

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В ГПСУ отметили, что по данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Попытки незаконного пересечения границы

Как сообщал УНИАН, в конце декабря двое жителей Закарпатья пытались незаконно переправить через украинско-словацкую границу своих земляков призывного возраста, влившись в похоронную процессию воина, погибшего на фронте.

Помешали планам сотрудники Чопского пограничного отряда. Пограничники отмечают, что схему переправки спланировали двое закарпатцев, проживающих в приграничье. За вознаграждение в размере $18 тыс. они взялись доставить к границе двух жителей Ужгорода.

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