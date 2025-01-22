Всего установлено и идентифицировано 10 участников конфликта, полиция рассмотрит возможности привлечения к ответственности родителей, чьи дети пытали девочку.

В полиции обещают после полного и беспристрастного досудебного расследования каждого участника избиения девочки в Белой Церкви привлечь к надлежащей ответственности.

Об этом руководитель следственного управления Главного управления Национальной полиции (ГУНП) в Киевской области Виктор Луговой сказал на брифинге об осуществлении досудебного расследования по факту пыток малолетнего ребенка в Белой Церкви.

Луговой обратил внимание, что в медиа распространяется информация о том, что родители участников пыток 12-летней девочки могут быть чиновниками или правоохранителями.

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В этой связи, он отметил, что в настоящее время у органа досудебного следствия отсутствует какая-либо информация, что кто-либо из детей, как потерпевшая, так и участники, имеют родителей в органах местного самоуправления, органах исполнительной власти или правоохранительных структурах. В то же время, некоторые родители служат в Вооруженных силах Украины, некоторые уже умерли, а другие не имеют работы.

Как сказал Луговой, по ч.2. ст 127 Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, по ч.4 ст. 189 - предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

"Еще раз подчеркиваю, что мы установили 10 участников конфликта. Все их анкетные данные установлены. Личности идентифицированы. И с ними проводятся следственные, процессуальные действия. Хочу подчеркнуть, что субъектами совершения уголовных преступлений дети не являются", - отметил Луговой.

В то же время, по его словам, участниками конфликта были дети от 12 до 16 лет. Одному участнику, который имеет 16-летний возраст, сообщено о подозрении, поскольку он является субъектом совершения уголовного преступления.

Луговой уверяет, что после проведения полного и беспристрастного досудебного расследования, каждый участник избиения девочки будет привлечен к надлежащей ответственности, а также будут рассмотрены возможности привлечения к ответственности их родителей.

Участники пыток девочки ранее не попадали в поле зрения полиции и не состояли на учете.

Также проверяются все мотивы пыток, в том числе версия об отказе девочки употреблять наркотические средства. В то же время, в настоящее время в следственных органах отсутствует информация о конкретном побуждении употребления потерпевшей наркотических средств.

В полиции говорят, что если такие факты подтвердятся, будет немедленное реагирование в рамках действующего законодательства. "Мы понимаем, что нельзя допускать девиантное поведение детей", - сказал Луговой.

На данный момент обыски у фигурантов не проводились.

Что еще известно относительно этой ситуации

Как сообщал УНИАН, в Белой Церкви несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью запугивания девушки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распылил в лицо газовый баллончик.

Также этот парень психологически давил на девочку и требовал у нее деньги в размере 15 тысяч гривен.

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