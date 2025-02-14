Злоумышленники также участвовали в боях за Донецкий аэропорт и в создании "Дебальцевского котла".

В ходе международной спецоперации "Мстители" украинские и молдавские полицейские задержали трех граждан Молдовы, которые в составе ЧВК "Вагнер" и других незаконных вооруженных формирований воевали против Украины.

Как сообщили в Нацполиции Украины, трое граждан Молдовы действовали в составе российской армии во время захвата Бахмута и т.д., а некоторые из них получили награды от военного руководства оккупантов.

В частности, с 2014-го по 2023 год они участвовали в боевых действиях за Донецкий аэропорт, создании "Дебальцевского котла" в составе ЧВК "Вагнер", батальона "Сомали" и других вооруженных формирований "ДНР" и России.

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Для обезвреживания наемников привлекли более 200 полицейских из Главного следственного управления, Департамента стратегических расследований и Департамента уголовного розыска Нацполиции, работников управления по борьбе с организованной преступностью и управления уголовных преследований Национального Инспектората Расследований ГИП МВД Молдовы.

Процессуальное руководство спецоперации осуществлялось руководством Офиса Генерального прокурора Украины и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы.

Операции способствовали ГУР Минобороны и Европол, которые сформировали специальную рабочую группу из специалистов от Украины и Молдовы. Дополнительно был организован Виртуальный командный пункт (VCP), который позволял оперативно обмениваться информацией между всеми правоохранителями и осуществлять проверку данных в базах Европола в режиме реального времени.

Говорится, что в рамках первого этапа международной полицейской операции "Мстители" правоохранители двух стран провели более 50 обысков по местам проживания и регистрации фигурантов.

Изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с переписками, фото- и видеоконтентом, которые содержат информацию о вербовке, условиях прохождения службы в ЧВК "Вагнер" и подтверждают участие задержанных в боевых действиях на территории Украины.

Молдавские следователи сообщили трем фигурантам о подозрении за участие наемниками в вооруженном конфликте, военных или других насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного строя или на нарушение территориальной целостности государства (ст. 141 п. (1) Уголовного кодекса Республики Молдова). Сейчас суд избирает им меру пресечения. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

"Это только первые из 85 идентифицированных оперативными подразделениями украинской полиции граждан Молдовы, которые принимали участие в войне на стороне России. Благодаря работе сотрудников Департамента криминального анализа полицейские получили информацию о послужных списках, родственных связях, контактах и местонахождении фигурантов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следователи Нацполиции открыли специальное магистральное уголовное производство, в ходе которого документируют все факты их вербовки, обучения, финансирования и использования в боевых действиях против Украины. Их данные уже направили в компетентные правоохранительные органы Молдовы, где против них начата новая серия расследований.

По данным Офиса Генерального прокурора, расследуется дело об участии граждан третьих стран в боевых действиях против Украины в рядах подразделений, подконтрольных ВС РФ. Речь идет о ЧВК "Вагнер", "Легион", "Ветераны", "Редут", "Русич" и других. В Республику Молдова уже направлена информация о 20 гражданах, которые воевали в составе этих подразделений.

Наемники в составе армии РФ

Как писал УНИАН, известно, что в составе армии РФ воюют наемники из третьих стран. Например, сообщалось, что Россия обманом завербовала сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях в Украине через компанию, связанную с повстанческой группировкой хуситов. Йеменские новобранцы, которые отправились в Россию, рассказали, что им обещали работу с высокой зарплатой и даже российское гражданство. Однако когда они прибыли в страну, их насильно призвали в российскую армию и отправили на передовую в Украину.

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