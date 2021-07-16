Топ-5 отличных игр, которые заслуживают продолжения

Индустрия интерактивных развлечений породила множество великолепных игр. Но если одни тайтлы превратились в целые серии, как Assassin’s Creed или Call of Duty. То другие, при всей любви фанатов, так и остались без заслуженного сиквела. О каких играх идет речь – узнаете в нашей подборке.

Очень редко бывает, что отличная и полюбившаяся фанатам игра не получает продолжения. Однако такое все же случается. Зачастую в этом можно винить разработчиков или издателей, принявших неверное решение при создании или продвижении игры. Но иногда сиквел не выходит без видимых на то причин. Мы собрали пятерку игр, оставшихся без продолжения, за которых нам обиднее всего.

Prey

Действия Prey разворачиваются на космической станции "Талос-1". Главный герой Морган должен найти способ убраться отсюда, так как это место кишит инопланетными монстрами. Звучит, как очередная стандартная игра про космос. И именно так издатель рекламировал Prey, что, собственно, и стало причиной финансового провала игры. Людям просто не хотелось в очередной раз бегать по станции, расстреливая бесформенные чернильные массы. Но все оказалось куда интереснее.

Prey – это отличный immersive sim, заставляющий вас исследовать локации, креативно использовать окружение, и держащий в постоянном страхе – вот этот тайник с боеприпасами или кружка с кофе легко могут оказаться замаскированным мимиком, способным растерзать вас. Но и вы не промах. Во-первых, у вас есть гипс-пушка, способная тушить огонь, создавать лестницы и обездвиживать врагов. А во-вторых, вы и сами можете маскироваться под различные предметы. Можно превратиться в турель и расстрелять монстров или замаскироваться под офисное кресло, оставшись незамеченным. Можно стать даже обычной чашкой, чтобы закатиться в труднодоступное место на локации.

Необычные механики, свобода действий и атмосфера опасности запомнятся вам надолго, и вы точно попросите продолжения. Но к сожалению, неправильное позиционирование игры и слабые продажи уничтожили шансы на сиквел. Студия Arkane сейчас трудится над шутером Deathloop для PlayStation 5 и кооперативным экшеном про охотников на вампиров Redfall.

Bloodborne

Bloodborne – один из самых необычных эксклюзивов PlayStation. Он отправляет вас в мрачный викторианский город Ярнам, где происходит всякая чертовщина. Таинственный ритуал переливания крови, смертоносные чудовища и жуткие Великие – монстры, будто бы из других измерений. Вы в роли охотника должны исследовать темные закоулки Ярнама и его окрестностей, уничтожать врагов и умирать… очень часто умирать.

Конечно, Bloodborne – это довольно очевидный выбор. Просьбами о выпуске сиквела или хотя бы ремастера фанаты исписали множество форумов. А слухи о портировании игры на ПК до сих пор всплывают в Сети. Но тем и примечательна вся эта ситуация. Спустя 6 лет после релиза у игры все еще мощное и сплоченное сообщество, которое с руками оторвет любое продолжение. Однако FromSoftware не торопятся его делать. Причем по совершенно непонятной причине. Да, тираж игры не сравнится с такими титанами, как FIFA или GTA V, но и финансовым провалом Bloodborne сложно назвать. Он вышел в марте 2015 года и уже к сентябрю его купило 2 миллиона человек. А спустя три года Ярнам посетило более 11 миллионов охотников. Правда стоит учесть, что к тому моменту игра попала в подписку PS Plus. Но так или иначе, Bloodborne заслуживает получить продолжение.

The Order 1886

А теперь отправляемся в туманный Лондон конца XIX века. Здесь рыцари ордена, основанного еще королем Артуром, ведут борьбу с оборотнями и ликанами. Это The Order 1886 – стимпанк-экшен с дирижаблями, электрическими пушками, созданными Николой Тесла, и очень трагичной судьбой.

Если две предыдущие игры в нашей подборке можно считать законченными произведениями, в миры которых просто хочется еще раз вернуться, то с The Order 1886 ситуация другая. Да, здесь великолепный арт, достойная графика и сюжет, закручивающийся в клубок из заговоров и предательств. Но небольшая продолжительность и неудачно реализованные геймпейные механики, в частности QTE-битвы с боссами, довольно посредственная стрельба и отсутствие бега, похоронили все надежды на продолжения.

А ведь The Order 1886 задумывался как трилогия. Поэтому в первой игре сценаристы развесили столько ружей, что к финалу выстрелила только малая часть из них. Откуда взялась "Черная вода", позволяющая героям жить столетиями и быстро залечивать раны? Что с рыцарем, давным-давно покинувшем орден? Лондон теперь на военном положении, а главного героя разыскивают бывшие братья по оружию – как он выкрутится из этой ситуации? На многие вопросы мы так и не получим ответы. А жаль. Однозначно, этот хит для PlayStation заслуживает внимания.

MotorStorm : Apocalypse

MotorStorm: Apocalypse – совершенно безбашенная аркадная гонка. Без претензии на гениальность, но способная подарить много часов веселья в компании друзей. Одна из ее особенностей – разрушаемые локации. Вот вы на первом кругу познакомились с трассой, а на втором прямо у вас на глазах эффектно рушится небоскреб, проламывая асфальт, тем самым открывая новый путь. И это только один пример того безумия, что творилось в игре.

К сожалению, ребята из Evolution Studios после Apocalypse попытались зайти на территорию серьезных автогонок, но их проект Driveclub провалился, и студию пришлось закрыть. А ведь ни одна другая серия не заменит тот гоночный драйв в купе с масштабом происходящих разрушений, что дарила нам MotorStorm.

Deus Ex: Mankind Divided

Еще один immersive sim в нашей подборке и просто отличный стелс-экшен в эстетике киберпанка. Deus Ex: Mankind Divided показывает суровый мир будущего, где обычные люди враждуют с аугментированными – теми, кто пользуется кибернетическими имплантами.

Игру хвалили за отличную систему прокачки, импланты, влияющие на игровой процесс, вариативность прохождения, проработанные укрытия и стелс-механики, стилистику мира будущего и много чего еще. Досталось же Mankind Divided за плохую оптимизацию на ПК и довольно короткий сюжет с открытым финалом. Иронично, что разработчики явно рассчитывали рассказать историю в продолжении или хотя бы в DLC. Но, как и в случае с "Орденом", им это не удалось. Продажи оказались неудовлетворительными, и студия Eidos Montreal переключилась на другие проекты.

Коршунов Сергей

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