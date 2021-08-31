Аксессуары для PlayStation 5: стоит ли покупать камеру, наушники, пульт и зарядную станцию

Даже небольшое количество игроков, которым удалось заполучить PS5 в Украине рано или поздно обращали внимание на фирменные аксессуары для консоли нового поколения. Какие из них действительно нужны, а без каких можно обойтись – узнаете в нашем материале.

Новое поколение консолей течет в Украину слабым потоком. И даже за тот мизер, что привозят в страну, приходится бороться с перекупщиками. Но если пройтись по фанатским сообществам в Facebook и Telegram, то можно заметить, что время от времени кто-то делится радостной новостью о покупке пятой PlayStation.

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И вот представьте, вы наконец-то достали себе некстген, приобрели диск с новым эксклюзивом, а тут еще и большой выбор аксессуаров: камера, гарнитура, зарядная станция для геймпадов и даже пульт дистанционного управления. Что из этого мастхев, а что вам вряд ли понадобится? Чтобы ответить на эти вопросы, мы протестировали все вышеперечисленное, и распределили аксессуары по категориям – от самого нужного до такого, без которого спокойно можно обойтись.

Разумеется, все категории условны. Потому что все зависит от того, для каких целей вы приобретаете девайсы. Мы опишем самые распространенные сценарии использования, а вы сами решите, соглашаться с нашей градацией аксессуаров или нет. Итак, начнем.

Зарядная станция

Наиболее необходимый аксессуар для PS5, по нашему мнению, это зарядная станция. Неважно сколько у вас геймпадов, заряжать их в доке всегда удобнее. И у вас не будет постоянно торчать провод из консоли для подключения DualSense. Но это скорее вопрос эстетики. Вы скажете, что приставка у вас лежит на полке под телевизором, и шнур никак не мешает. Но вот вам практичный аргумент: док-станция имеет свой блок питания. А это значит, что заряжать геймпады вы можете когда угодно, а не только в том случае, если консоль включена. То есть, поиграли, выключили консоль, а геймпад поставили в док. В следующий раз, когда решите поиграть, DualSense будет заряжен. И никаких неприятных уведомлений о севшем аккумуляторе во время игры.

А теперь об удобстве. Во-первых, поставить док можно, например, на тумбу возле дивана или кресла, где вы сидите – чтобы не тянуться за геймпадом. Во-вторых, в отличие от зарядной станции для PS4, новой версией пользоваться проще. В старом доке вы должны были очень четко попасть разъемом для зарядки в USB-коннектор. В новом доке коннекторы магнитные. То есть достаточно поставить на них геймпад, и готово.

В общем, док-станция – это действительно удобная вещь, с которой вы забудете о проводах и о том, что консоль нужно все время держать включенной, чтобы заряжать геймпады.

Наушники Pulse 3D

Чтобы поговорить о новых Pulse 3D, сделаем максимально краткий экскурс в историю фирменных наушников PlayStation. Пойдем в хронологическом порядке:

Wireless Stereo Headset – появились во времена PS3 и PS4;

Gold – эпоха PS4;

Platinum – премиальные наушники времен PS4 (От Gold отличались более качественными материалами, наличием 3D звука, вместо виртуального 7.1, и высокой ценой);

Pulse 3D – современные наушники для PS5.

Так чем же отличаются новые Pulse 3D от более старых Gold и Platinum? По сути новинка вобрала в себя особенности двух предыдущих моделей. В "Пульсах" для PS5 есть полноценная поддержка 3D звука с более точным позиционированием в играх, прямо как в Platinum. Но стоят они дешевле, потому что выполнены из пластика, без металлических вставок. А еще у них не такие большие амбушюры. При этом в Pulse 3D есть более простое и элегантное решение с регулировкой оголовья. Теперь не нужно двигать каждый наушник по отдельности, чтобы отрегулировать гарнитуру под размер вашей головы. Эластичная и подвижная нижняя часть оголовья подстроится под вашу голову, когда вы наденете наушники.

А вот ситуация с эргономикой осталась прежней. Левый наушник просто усыпан органами управления. Здесь есть: кнопка включения, качелька громкости, кнопка Mute, кнопки перераспределения баланса звука (сделать громче игру или сделать громче голос из войсчата). Надо ли говорить, что управлять всем этим довольно неудобно. Нужно наизусть выучить расположение всех кнопок, даже если вы просто захотите сделать громче, не снимая наушники.

Так в каких же ситуациях вам понадобятся Pulse 3D? К примеру, если ранее у вас не было никаких наушников для консоли, были старые Gold или даже Wireless Stereo Headset. В таком случае лучше взять новые "Пульсы". Все-таки полноценный 3D звук в играх, а особенно в современных эксклюзивах, намного лучше погружает в игру. Я сравнил свои старенькие Wireless Stereo Headset с Pulse 3D в игре Returnal. Помимо элементов "рогалика" здесь есть все признаки bullet hell, а это значит что нужно четко понимать откуда тебя атакуют, чтобы вовремя отреагировать. Играя в наушниках Pulse 3D мне было легче ориентироваться в самых напряженных схватках. Не скажу, что звук изменился кардинально, но стало определенно лучше.

В то же время, я могу назвать две причины не переходить на Pulse 3D. Первая – это если у вас есть наушники Platinum для PlayStation. Они в целом не уступают новым "Пульсам", и их можно складывать (плюс к компактности). Правда стоят Platinum дороже. Вторая причина, если ваши Gold или Wireless Stereo Headset все еще в строю, то ими вполне можно пользоваться на PS5, тем более, что консоль поддерживает все старые фирменные наушники.

То есть, переходить на новую гарнитуру, если у вас еще работает старая, нет острой потребности. Вот поэтому Pulse 3D мы поставили на второе место по значимости, среди самых необходимых аксессуаров для PlayStation 5.

Пульт PS 5 Media Remote

Это может кого-то удивить, но пульты дистанционного управления к своим консолям Sony начала делать уже давно. Ведь PlayStation можно использовать не только для игр, но и для просмотра фильмов и прослушивания музыки. Тут вам и Spotify, и потрясающего качества ленты на Blu-ray, и обширные библиотеки стриминговых сервисов, в том числе Netflix.

Управлять всем этим с геймпада можно, но если хочется более традиционный подход и немного удобства, то можно присмотреться к пульту. Главный плюс данного аксессуара – возможность управлять PS5, а также регулировать громкость на телевизоре и даже включать или выключать его. То есть, вместо геймпада и пульта от тв, вы будете использовать только PS5 Media Remote.

Нужно ли ради такого приобретать отдельный аксессуар или можно потерпеть определенные неудобства, используя геймпад и пульт от телевизора – решать вам.

HD -Камера

И вот мы подобрались к наименее нужному аксессуару для PS5, по нашему мнению. Единственный вариант, для чего вам может понадобиться HD камера – это если вы собираетесь стримить. Да, запустить трансляцию на Twitch или YouTube с консоли можно в пару кликов. В меню камеры можно выбрать подходящий размер окна с вашим изображением и нужную рамку. Можно еще настроить камеру для хромакея, но, если честно, алгоритмы отрабатывают неидеально. Так что артефактов на видео не избежать. Оптимальный вариант – установить хорошее освещения и красивый задний фон для трансляций. Тогда с помощью двойного широкоугольного объектива камеры вы сможете стримить в 1080p.

К сожалению, на этом полномочия HD камеры для PS5 заканчиваются. К примеру, камера для PS4 умела распознавать лица (для входа в систему без использования геймпада), голосовые команды (включить игру или активировать поиск по библиотеке) или же поддерживать голосовой чат. Последнюю функцию теперь взял на себя контроллер DualSense, получивший встроенный микрофон. А с остальными – как-то не сложилось.

В играх новая HD камера тоже никак не задействована. Я подключил контроллер движений PS Move и попытался сыграть в Until Dawn. В этой игре на PS4 можно было с помощью PS Move совершать различные действия и управлять героями. Но на PS5 так не получилось. Даже если в настройках выбрать управление контроллером движений, то в игре все равно придется управлять персонажем при помощи DualSense – только двигать не стиками, а наклонами геймпада.

Может быть спектр возможностей камеры расширится с выходом второго поколения шлемов PS VR, но на данный момент этот аксессуар будет полезен только тем, кто собирается стримить.

Сергей Коршунов

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