10 известных игр, где есть Украина и украинцы. От Call of Duty до Fallout и GTA

Донецк и Чернобыль в Call of Duty, Руслана в GTA, спецагенты в Ужгороде и отечественные роботы-танки в Metal Gear. В честь тридцатой годовщины независимости нашей страны УНИАН отобрал десятку самых интересных и неожиданных видеоигр, в которых упоминается Украина или украинцы.

Среди тысяч самых разнообразных видеоигр всех времен, Украину и украинцев встретить трудно. Зачастую исключением становятся отечественные проекты, да и то не все. Однако расстраиваться не стоит. Мы отобрали 10 самых известных игр, где можно побывать в виртуальной Украине или же встретить персонажей-украинцев. Список получился довольно неожиданным и гарантированно удивит вас.

10. Серия Syphon Filter

До Days Gone разработчики из Bend Studio успели отметиться серией шутеров от третьего лица с элементами стелса Syphon Filter. Проекты франшизы дважды отправляли пользователей на территорию Украины.

В первой части реализовано три миссии, которые разворачиваются в Ужгороде. Главная цель на этих заданиях — убийство ученых в стане опасного террориста и поиск союзников. А в четвертой игре серии, Syphon Filter: The Omega Strain, есть уровень в Киеве, где нужно помешать чеченским преступникам совершить ядерный удар по Москве. Да, раньше разработчики не боялись затрагивать острые политические темы в своих проектах.

9. Metal Gear Rising: Revengeance

В мире высоких технологий слешера Metal Gear Rising: Revengeance для Украины тоже нашлось место. При прохождении игры пользователи в роли Райдена встретятся с роботами-танками марки "ГРАД".

Многие источники указывают, что упомянутые мини-боссы созданы в России, но это ошибочное утверждение. Производителем техники в Metal Gear Rising указано "Конструкторское бюро машиностроительного завода Л. И. Вишневецкого в Днепропетровске". Так что именно наши сограждане разработали машины, которые доставили Райдену немало проблем.

8. Prey (2017 года)

Найти упоминание Украины в перезапуске Prey 2017 года довольно непросто. В одном из заданий игрок получит поручение убить Луку Голубкина.

По пути к нему нужно воспользоваться лифтом, возле которого лежит бомба. Если ее взорвать и выжить, то активируется любопытный разговор. Митчелл позвонит главному герою и удивится, что тот смог уцелеть. А затем враг заявит: "Мы в Украине научились делать мины из железяк TranStar". Именно так называется китайская мегакорпорация во вселенной Prey — одна из самых влиятельных в Солнечной системе. Видимо, в виртуальной версии нашей родины ее не особо жалуют.

7. Remember Me

Почти в самом начале игры главная героиня Нилин встречается с Ольгой Седовой — охотницей за головами и украинкой по происхождению. Она считается едва ли не лучшей в своей профессии.

Вместе с супругом Давидом, который тоже родился в Украине, они сумели арестовать 37 эрротеррористов на территории Новопарижа. Муж с женой на удивление эффективно работали в паре, а благодаря своей скорости они получали превосходство над всеми противниками. В Remember Me Ольга действует в одиночку, так как у Давида, согласно слухам, началось расстройство памяти. Без напарника девушка стала более жестокой, что проявляется в сражениях с врагами.

6. Payday 2

Влад — этнический украинец, который в игре носит прозвище… "Украинец". Серьезно? С фантазией явно случился сбой, но не будем сильно возмущаться. Давайте лучше посмотрим, какую роль разработчики выделили нашему соотечественнику.

В Payday 2 он выступает заказчиком ограблений, а в одном из последних дополнений, Ukrainian Prisoner Heist, Влада даже придется спасать. Члены триады "Золотой Кинжал" взяли его в плен, чтобы получить ценную информацию. Однако украинцы стойкие ребята. Влад дождался, когда прибудет его команда, и ничего не рассказал. Подробнее о нашем соотечественнике можно узнать из сериала Payday: The Web-Series — приквела ко второй части.

5. Fallout: New Vegas

Прямые упоминания Украины в Fallout: New Vegas отсутствуют, но в игре есть лейтенант Горобец. В проекте он показан профессиональным снайпером и заботливым командиром, который возглавляет первый разведывательный батальон армии Республики.

Персонаж всегда невозмутим и старается прислушиваться к собственным подчиненным. Формально лейтенант Горобец считается гражданином Новой Калифорнийской Республики — вымышленного государства во вселенной Fallout. Здесь он родился, но его предки были украинскими иммигрантами, так что упоминание идет в зачет.

4. Deus Ex: Mankind Divided

Одним из главных противников Адама Дженсена в Deus Ex: Mankind Divided стал Виктор Марченко. Он родился возле Запорожья в семье бедных железнодорожных рабочих. Персонаж не получил полного школьного образования, а предпочел трудиться в бригаде по поиску сланцевого газа на востоке Украины.

Марченко успел отсидеть срок в Лукьяновской тюрьме, но по какой статье, неизвестно. На протяжении двенадцати лет о нем ничего не было слышно, а потом персонаж появился в Праге и сумел занять высокопоставленную должность в коалиции по защите прав модифицированных. Благодаря физической силе и аугментациям антагонист смог на равных бороться с Дженсеном.

3. GTA IV

Четвертая часть знаменитой серии GTA пропитана восточноевропейским колоритом. Это вполне логичный шаг, ведь главный герой игры Нико Беллик родился в Югославии.

А чтобы подчеркнуть атмосферу, разработчики из Rockstar Games добавили в Grand Theft Auto IV радиостанцию Vladivostok FM. По названию сразу становится понятно, что она транслирует хиты от русских исполнителей. Однако в списке есть и Руслана со своей песней "Дикие танцы". Более того, именно украинская исполнительница стала диджеем на радиостанции, так что при желании ее можно регулярно слышать в GTA IV.

2. Серия Call of Duty

Среди всех популярных игровых франшиз от зарубежных разработчиков в Call of Duty Украина появляется чаще всего. Впервые ее показали еще в United Offensive, где пользователей отправляли в Харьков времен Второй мировой войны и приказывали освободить город. Про миссии в Припяти из Modern Warfare наверняка слышали все игроки. Эти задания считаются одними из самых интересных в шутере.

В MW2 пользователи тоже посещали зону отчуждения возле ЧАЭС, а в MW3 Украина показана через призму воспоминаний Юрия. Еще Чернобыль присутствовал в Black Ops и Black Ops Cold War.

Ну и Warzone уместно вспомнить, ведь Верданск почти полностью списан с истерзанного войной Донецка.

1. Серия S.T.A.L.K.E.R.

А разве мы могли поставить на первое место что-то другое? Именно благодаря S.T.A.L.K.E.R. в игровом сообществе значительно поднялся интерес к зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Проекты серии отлично смешивали реальную атмосферу с домыслами, которые свойственны жанру постапокалипсис.

Отдельно стоит отметить подробную демонстрацию Припяти и прочих локаций во франшизе. Даже сейчас, несмотря на порядком устаревшую графику, в S.T.A.L.K.E.R. можно с удовольствием изучать окружение на территории зоны. Надеемся в грядущем продолжении этот аспект будет реализован так же хорошо.

Назар Степорук

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