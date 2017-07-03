Европарламент во вторник вынесет на голосование торговые преференции для Украины

Европейский парламент во вторник вынесет на голосование доклад о предоставлении Украине торговых преференций.

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Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вопрос стоит в повестке дня.

Ожидается, что депутаты согласятся с компромиссом, который был достигнут в рамках межинституционных переговоров с участием Совета ЕС, Европарламента и Европейской Комиссии.

Вместе с тем, в парламенте также зарегистрирована поправка, которой предлагается предложение ЕК полностью отклонить.

Как известно, компромисс, достигнутый в рамках переговоров, ранее был утвержден профильным комитетом ЕП и Комитетом постоянных представителей стран - членов ЕС.

Принятое завтра решение еще должно быть утверждено Советом ЕС.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с достигнутыми договоренностями, квоты на томаты, пшеницу, кукурузу и мед будут увеличены, но не в том объеме, как ранее это предлагалось Европейской комиссией, мочевина из предложений исключена.

В частности, установлены следующие годовые квоты: для меда - 2,5 тыс. тонн, томатов обработанных - 3 тыс. тонн, пшеницы - 65 тыс. тонн, кукурузы - 625 тыс. тонн, ячменя - 325 тыс. тонн.

Преференции будут введены на срок до трех лет, в качестве дополнения к Соглашению об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Как известно, в конце сентября прошлого года Еврокомиссия предложила повысить квоты на экспорт ряда украинских товаров. В частности, на кукурузу - на 650 тыс. тонн, пшеницу - на 100 тыс. тонн, ячмень - на 350 тыс. тонн, крупу и обработанное зерно - на 7,8 тыс. тонн, овес - на 4 тыс. тонн, мед - на 3 тыс. тонн, виноградный сок - на 500 тонн, обработанные томаты - на 5 тыс. тонн.

В Украине ожидают, что дополнительные торговые преференции могут вступить в силу осенью.

По данным министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового, экономический эффект от принятия Европарламентом решения об увеличении годовых квот на беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в ЕС составит около 196,95 млн долл.