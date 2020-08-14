Зеленский и руководство придерживаются принципа невмешательства в выборы - ОП

В ОП отмечают, что ни президент, ни представители Офиса главы государства не проводили встреч с председателем Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали им никаких требований.

Президент Владимир Зеленский и руководство Офиса президента не вмешиваются в процесс подготовки и проведения местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ОП подчеркивают, что Центральная избирательная комиссия является независимым коллегиальным государственным органом, который осуществляет свои полномочия самостоятельно, независимо от других органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, и как институт имеет все необходимое для самостоятельной работы.

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«Ни президент, ни представители Офиса главы государства не проводили встреч с председателем Центральной избирательной комиссии и другими членами ЦИК и не выдвигали им никаких требований. Информация, которую распространили некоторые СМИ, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Местные выборы 2020 - что было раньше

8 августа ЦИК официально назначила местные выборы на 25 октября. 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября

10 августа ЦИК образовала 532 теризбиркома, сформировав 22 областных, 119 районных и 10 районных в Киеве избирательных комиссий по выборам 25 октября.

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Автор: Юлия Янкевич