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ЦИК сегодня начнет формировать теризбиркомы для местных выборов 25 октября

13:40, 10 августа 2020
Выборы-2020
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ЦИК завершила процесс обработки представлений кандидатур в состав теризбиркомов \ фото УНИАН

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Как сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК, в Центризбирком поступило рекордное количество кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий - почти 28 тысяч.

По словам главы ЦИК Олега Диденко, сегодня на заседании комиссия завершила процесс обработки представлений кандидатур в состав теризбиркомов, что позволило перейти к первому из трех следующих этапов формирования состава ТИК.

"На первом из них мы должны установить несоответствие отдельных кандидатур требованиям Избирательного кодекса Украины, к чему сейчас и перейдем. После завершения первой части этого заседания комиссии его работа будет продолжена. Нас ожидают проведение жеребьевки относительно включения кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий. А потом третий этап - их формирование", - отметил Диденко.

Так, комиссия установила несоответствие отдельных кандидатур, внесенных в состав ТИК, требованиям Избирательного кодекса и отклонила их.

В заседании ЦИК объявлен перерыв, после которого состоится жеребьевка по включению кандидатур в состав ТИК.

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