Аваков рассказал, сколько дел по нарушениям на выборах уже направили в суд

Полиция оштрафовала более сотни человек, пойманных на нарушениях во время выборов.

Министр внутренних дел Арсен Аваков проинформировал о состоянии расследования уголовных производств относительно нарушений на выборах.

Читайте такжеАрахамия рассказал, кто из нынешних министров имеет самые высокие шансы остаться в новом Кабмине

Как передает корреспондент УНИАН, на Коллегии Министерства внутренних дел по аспектам деятельности органов системы МВД он отметил, что 50 уголовных производств относительно нарушений во время президентских выборов направлены в суд.

"Только по результатам выявленных нарушений во время избирательной президентской кампании следователями Национальной полиции было возбуждено 436 уголовных производств. По состоянию на сегодня 50 производств уже направлены в суд, в 53 производствах лицам сообщено о подозрении, еще в 22 следствие продолжается", – отметил Аваков.

Кроме того, по словам министра, за административными материалами 215 человек привлечены к ответственности в виде штрафа.

"Во время внеочередных выборов в Верховную Раду Украины по фактам нарушений избирательного процесса начато 547 уголовных производств. 43 лицам уже сообщено о подозрении. Составлено почти 1,5 тысячи протоколов о совершении административных правонарушений. 122 лица оштрафованы", – добавил он.

Аваков также напомнил, что во время парламентских выборов к обеспечению публичной безопасности привлекалось более 132 тысяч правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел Арсен Аваков взял под собственный контроль расследование дела о задержании спецотрядом КОРД патрульных за остановку автомобиля начальника областного управления МВД в Днепропетровской области Виталия Глуховери.