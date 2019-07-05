В ЦИК заявили, что не успеют напечатать бюллетени в случае повторной жеребьевки

ЦИК не согласен с решением суда, которым комиссии вменено в обязанность провести повторную жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

Следствием повторной жеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду станет невозможность вовремя напечатать необходимое количество бюллетеней и обеспечить их доставку для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИК по обжалованию судебного решения о проведении новой жеребьевки.

"ЦИК сообщает, что в случае необходимости проведения новой жеребьевки следствием будет невозможность своевременного печатания необходимого количества бюллетеней Государственным предприятием "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" и обеспечения их доставки для проведения голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении .

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Отмечается, что ЦИК не соглашается с решением Шестого апелляционного административного суда, которым комиссии вменено в обязанность провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

Как сообщал УНИАН, 26 июня Центризбирком путем жеребьевки определил порядок размещения названий 21-й партии в избирательном бюллетене для голосования на внеочередных парламентских выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

30 июня ЦИК добавила в избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе под №22 партию "Рух нових сил Михеила Саакашвили".

4 июля Шестой апелляционный административный суд принял решение, которым обязал ЦИК повторно провести жеребьевку среди партий для определения их номеров в избирательном бюллетене.

По словам председателя ЦИК Татьяны Слипачук, на сегодняшний день фактически уже напечатано около 5 млн бюллетеней, а решение суда будет обжаловано в Верховном суде.