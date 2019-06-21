Суд разрешил Саакашвили баллотироваться в Раду

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Вернуться в Украину политик смог только в конце мая 2019 года.

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили в Украине в течение 5 лет, что позволяет ему баллотироваться в народные депутаты на досрочных парламентских выборах, которые пройдут 21 июля.

Соответствующее видео из зала суда опубликовал Саакашвили в Facebook.

"Суд вынес справедливое решение по моей возможности участвовать в парламентских выборах. Еще на шаг ближе к победе", - написал экс-глава Одесской ОГА.

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Саакашвили отметил, что теперь чувствует другую атмосферу в Украине, хотя еще недавно были четкие инструкции помешать ему в его стремлениях. По его мнению, сейчас нет давления на суд.

"Я более 13 лет проживал в Украине, учился в Украине, получил диплом, два года имел срочную службу в Украине, участвовал в Майданах и был частью власти и теперь со своей командой хочу помочь президенту Зеленскому побороть коррупцию в Украине", - сказал Саакашвили.

По его словам, он может жить и работать в любой стране Евросоюза, а теперь и в Украине.

Как сообщал УНИАН, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.

Саакашвили отказался от предложения Киевского городского головы, лидера партии "УДАР" Виталия Кличко идти вместе на выборы в Верховную Раду и заявил, что "Движение новых сил" будет участвовать в выборах самостоятельно.