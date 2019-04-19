"Вова, зачем тебе это надо?": Зеленский рассказал, как говорил с Порошенко о президентстве

Действующий президент якобы рассказывал, какая это сложная должность.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, как действующий глава государства Петр Порошенко пригласил его на Банковую.

"Я приехал на Банковую, а вы мне сказали: "Вова, зачем тебе это надо? Это очень сложно: ты не будешь видеть своих детей, не будешь видеть жену, будешь меньше зарабатывать", - рассказал шоумен. Об этом пишет ТСН.

По его словам Порошенко также спросил: "Зачем вы все туда лезете?".

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Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. По закону дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов.

Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.