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Сторонники кандидатов в президенты собираются на поле стадиона, трибуны заполнены почти на четверть (видео)

18:35, 19 апреля 2019
Выборы 2019
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Зрители продолжают проходить на трибуны \ УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, поле разделено на две фан-зоны металлическими заграждениями, вдоль которых стоят шеренги полицейских.

С обеих сторон поля расположены две сцены. На сцене, где будет выступать кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко, сейчас идет концерт. Здесь собралось несколько сотен человек.

Возле другой сцены, где должен выступать оппонент Порошенко - Владимир Зеленский, находятся не более сотни зрителей.

Зрители продолжают проходить на трибуны.

На данный момент трибуны заполнены примерно на 20%.

Сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский" состоятся предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Их проведение предусмотрено избирательным законодательством. Согласно закону, дебаты должны состояться в последнюю пятницу перед днем выборов. Накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00. Смотреть дебаты онлайн Порошенко и Зеленского можно будет на сайте УНИАН.

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Новость в сюжете: Дебаты Зеленского и Порошенко
Теги: #дебаты#выборы президента Украины 2019