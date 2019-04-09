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Силовики начали подготовку НСК "Олимпийский" к дебатам (фото)

13:22, 09 апреля 2019
Выборы 2019
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Силовики решают, как можно обеспечить порядок во время дебатов \ фейсбук Ольга Атаманова

Руководство Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и МВД 9 апреля провели встречу с дирекцией НСК "Олимпийский", чтобы решить, как можно обеспечить порядок во время возможного проведения дебатов кандидатов в президенты на стадионе.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила заместитель директора Департамента коммуникации Нацполиции Ольга Атаманова. Она заявила, что представители всех структур пока провели координационное совещание на месте, где Петр Порошенко и Владимир Зеленский намерены провести дебаты.

На НСК пришли представители силовых ведомств \ фейсбук Ольга Атаманова

"Полиция готовится к обеспечению публичного порядка и безопасности на "Олимпийском". Прямо сейчас глава Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии и дирекция стадиона провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты", - написала замглавы Департамента коммуникации.

Полиция готовится к обеспечению порядка и безопасности на "Олимпийском" \ фейсбук Ольга Атаманова
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Теги: #дебаты#выборы президента Украины 2019