Силовики начали подготовку НСК "Олимпийский" к дебатам (фото)

Правоохранители решали, как можно обеспечить порядок на стадионе во время дебатов.

Руководство Национальной полиции, Нацгвардии, ГСЧС и МВД 9 апреля провели встречу с дирекцией НСК "Олимпийский", чтобы решить, как можно обеспечить порядок во время возможного проведения дебатов кандидатов в президенты на стадионе.

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Об этом на своей странице в соцсети сообщила заместитель директора Департамента коммуникации Нацполиции Ольга Атаманова. Она заявила, что представители всех структур пока провели координационное совещание на месте, где Петр Порошенко и Владимир Зеленский намерены провести дебаты.

"Полиция готовится к обеспечению публичного порядка и безопасности на "Олимпийском". Прямо сейчас глава Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин, руководство Нацгвардии и дирекция стадиона провели координационное совещание на стадионе, где, возможно, состоятся дебаты кандидатов в президенты", - написала замглавы Департамента коммуникации.