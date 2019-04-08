Представители Зеленского проведут встречу с Общественным по дебатам

Председатель правления НОТУ подчеркнул, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой Зеленского.

К вечеру понедельника представители Национальной общественной телерадиокомпании Украины проведут переговоры с представителями избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского по официальным дебатам.

Об этом рассказал председатель правления НОТУ Зураб Аласания, сообщает "Украинская правда".

"Где-то в 16 у нас будут переговоры со штабом Зеленского. Стабильное есть только в законе о дебатах и постановлении ЦИК", - сообщил Аласания, комментируя слова Зеленского о дебатах на НСК "Олимпийский" 19 апреля.

По словам Аласании, официальные дебаты 19 апреля должны состояться в студии вещателя и по правилам Общественного.

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Он рассказал, что НОТУ ведет переговоры с представителями обоих избирательных штабов.

"Кандидат Порошенко готов к любым вариантам, он точно 19-го готов быть здесь (в студии Общественного – ред.). Будут кандидаты, один будет, два, так или иначе, это час для дебатов", - рассказал председатель правления НОТУ.

Он также добавил, что после 20-ти минут перерыва после официальных дебатов в эфире Общественного будет программа "Обратный отсчет", и кандидат Петр Порошенко готов остаться в студии.

Аласания объяснил, что в эфире программы кандидаты смогут пообщаться в более свободной манере.

Также он добавил, что если кандидаты вовремя обратятся в ЦИК с просьбой изменить пункт об официальном месте дебатов, то они могут пройти и не в студии Общественного.

Вместе с тем, Аласания подчеркнул, что пока не известно, чем закончатся переговоры с командой Зеленского.

Зеленский в понедельник заявил, что дебаты с действующим президентом Порошенко состоятся 19 апреля на НСК "Олимпийский".