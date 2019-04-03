В БПП ответили, согласится ли Порошенко на дебаты на "Олимпийском"

Депутат от БПП Мария Ионова считает, что Порошенко готов встречаться исключительно в телестудии.

Президент Украины Петр Порошенко не будет принимать участие в дебатах на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром выборов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Такое мнение высказала в эфире «Громадського» народный депутат от партии Блок Петра Порошенко Мария Ионова.

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"Президент Порошенко - европеец и он на стадионе не будет встречаться, он будет встречаться в телестудии, где должны нормально, профессионально состояться дебаты", - заявила она.

Депутат предложила Зеленскому пригласить на стадион президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко и сыграть с ним в футбол.

Напомним, кандидат в президенты Владимир Зеленский позвал действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.

Перед этим первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что в Раде зарегистрировали законопроект об обязательности дебатов кандидатов в президенты перед вторым туром.