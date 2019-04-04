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Общественное готово провести дебаты на "Олимпийском", но назвало условие

00:09, 04 апреля 2019
Выборы 2019
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НОТУ назвало условие проведения дебатов на "Олимпийском" / фото УНИАН

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но отмечает, что это пока нельзя назвать дебатами.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На Общественном ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объясняют в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.

На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. На Facebook-странице «ЗеКоманды» также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.

В ответ народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что глава государства Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Ранее, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #дебаты#Олимпийский#НОТУ#Петр Порошенко#Владимир Зеленский