Общественное готово провести дебаты на "Олимпийском", но назвало условие

В НОТУ ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины имеет техническую возможность провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но отмечает, что это пока нельзя назвать дебатами.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на пресс-службу телеканала.

На Общественном ссылаются на положение Центральной избирательной комиссии о проведении дебатов от 2014 года. В нем указано, что дебаты проводят в студии (комнате) национального вещателя.

"Поэтому сейчас слово за ЦИК. Если они примут новое положение, в котором исключат эту норму, тогда дебаты возможны. Если нет - то это будет шоу, или дискуссия, но не дебаты", - объясняют в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, они должны проходить на стадионе, перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире.

На это решение Зеленский дал своему сопернику 24 часа. На Facebook-странице «ЗеКоманды» также начали вести обратный отсчет с момента обнародования заявления Зеленского.

В ответ народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова заявила, что глава государства Петр Порошенко не будет устраивать дебаты с другим кандидатом в президенты Владимиром Зеленским на стадионе в Киеве.

Ранее, 1 апреля, Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила победителей первого тура выборов президента для участия в теледебатах.