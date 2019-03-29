В Европе хватает политиков, которые хотели бы вернуться к «нормальным» отношениям с Кремлем ценой Киева.

От результатов выборов зависит имидж Украины. Если он ухудшится, к работе приступят сторонники так называемой «нормализации» отношений с Кремлем в Евросоюзе. В лояльности к России обвинили многих политиков в Европе: от премьера Венгрии Виктора Орбана до влиятельных людей из Австрии или Италии.

Но санкции союза против Москвы до сих пор не исчезли. Даже несмотря на то, что для их сохранения требуется единодушие. Немало и бизнесменов, которые жаловались, что, мол, понесли убытки из-за ограничения против России. Но и им не удалось заставить правительства своих стран изменить позицию, пишет Rzeczpospolita.

Настоящее чудо, что санкции продолжаю действовать так долго. Возможно так произошло потому, что в ключевых вопросах, таких как поставки российского сырья или строительство газопровода из РФ в Германию, наказания не существует. Но однажды чудо пройдет. Это может произойти вскоре после окончания политической карьеры Ангелы Меркель. Именно в Германии работают главные сторонники и враги санкций. Среди последних издание называет «главных московских лоббистов» в ЕС из Социал-демократической партии. Но они не единственные. Мысль о признании Западом российской аннексии украинского Крыма не исчезала из головы лидера партии «Свободных демократов» с того момента, как он покушался на должность министра иностранных дел Германии.

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До этого времени немецкие сторонники России, которые хотят отменить все наказания для нее, были слишком слабыми. Но это может измениться. Такая ситуация и в других европейских странах. А хватит лишь одной, чтобы разрушить всю систему санкций, которая возникла на основе несогласия с нарушением международных законов и силовым изменением границ.

Поддержка общества возврата к «нормальным» отношениям с Кремлем сейчас сильно зависит от того, каким будет восприятие нового президента Украины. Что он будет говорить, какие решения примет в острых вопросах, как он будет себя вести на встречах с наиболее влиятельными мировыми игроками. К сожалению, роль Украины в империалистических планах Москвы не изменилась. Она и до сих пор ключевая. Пять лет назад Москва развязала войну, чтобы остановить, как ей казалось, необратимый курс Киева в Европу.

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Ответ Запада на это в форме санкций в каком-то смысле оказался даже лучше, чем многие думали. Но не было никаких серьезных заверений о том, что место Украины – на Западе. Возможно это и не странно. Польша даже после 20 лет с дня вступления в НАТО и через 15 лет после присоединения к ЕС все равно не считается Западом.

Членство же Украины в НАТО и ЕС — настолько отдаленная перспектива, что для многих из тех, кто пойдет в воскресенье избирать нового президента, оно кажется даже незаметным. Но неправильный выбор может все же отодвинуть эту перспективную вообще в бесконечность.