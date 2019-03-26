В КИУ рассказали, сколько денег кандидаты в президенты официально потратили на предвыборные кампании

Больше всего средств - 853 млн грн - кандидаты потратили на рекламу и агитацию в СМИ.

44 кандидата на пост президента Украины официально потратили на предвыборные кампании 1 млрд 273 млн грн.

Читайте такжеЦИК планирует потратить более 166 миллионов гривень на печать избирательных бюллетеней

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета избирателей Украины, таковы данные, согласно промежуточным финансовым отчетам кандидатов об использовании средств избирательных фондов, опубликованным на сайте ЦИК 25 марта.

Большую часть средств - 853 млн грн - кандидаты потратили на рекламу и агитацию в СМИ.

В процентном отношении больше всего средств на рекламу в СМИ потратили Юрий Кармазин (100% всех средств потрачено на рекламу), Валентин Наливайченко (89%), Дмитрий Добродомов (88%), Александр Вилкул (87%), Юрий Бойко (85%) и Сергей Тарута (83%).

В абсолютном отношении больше всего на рекламу потратили Петр Порошенко (251 млн грн), Юлия Тимошенко (118 млн), Вилкул (97 млн), Тарута (80 млн), Владимир Зеленский (64 млн), Олег Ляшко (59 млн), Анатолий Гриценко (52 млн).

Бойко потратил на рекламу 39 млн, Александр Шевченко - 34 млн, Руслан Кошулинский - 11 млн, Евгений Мураев - 11 млн, Андрей Садовый - 10 млн.

Вместе с тем семь кандидатов на пост президента пока официально не осуществляли никаких расходов во время кампании. Так, не потратили ни одной гривни Александр Ващенко, Николай Габер, Дмитрий Гнап (снял кандидатуру), Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов и Александр Соловьев.

Комментируя вышеуказанные данные, председатель КИУ Алексей Кошель отметил, что на самом деле расходы кандидатов гораздо больше.

«Закон не устанавливает ограничений по размерам избирательных фондов кандидатов, поэтому политики могут тратить любые суммы. В результате все вместе кандидаты только официально потратили 1,2 млрд грн. Однако неофициальные расходы еще больше. В частности, традиционно в отчетах не отражены расходы кандидатов на зарплаты для агитаторов, членов комиссий и наблюдателей», - сказал Кошель.

В то же время он отметил, что значительные расходы на рекламу свидетельствуют о низком качестве избирательной кампании.

«На рекламу была потрачена каждая вторая гривня из избирательных фондов кандидатов, что является чрезмерной суммой. Законодательство некоторых стран Европы (например, Польши) запрещает кандидатам тратить на рекламу больше определенного процента средств или платная политическая реклама вообще запрещена», - отметил председатель КИУ.

Информация в промежуточных отчетах охватывает период с момента открытия избирательных фондов до 18 марта 2019 года. Окончательные финансовые отчеты кандидаты подадут после выборов.