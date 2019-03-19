Washington Post: Новому президенту Украины придется бороться со старой системой элит

Проблема в том, что украинские политические элиты еще в 90-х годах закрепили за собой право вмешиваться в экономику.

31 марта украинцы пойдут на избирательные участки, чтобы избрать нового президента своей страны. Трудно поверить, что прошло уже пять лет после того, как толпы людей вышли на улицы, чтобы свергнуть коррумпированного, жестокого и лояльного к России президента Виктора Януковича. Между тем моментом и сегодняшним днем страна пережила российское вторжение, которое отобрало жизни 13 тысяч человек и оторвало Крым. А в то же время Киев пытался провести амбициозные реформы, чтобы наконец-то проснуться после «постсоветского похмелья».

Нынешние выборы – лишь вторая кампания после протестов на Майдане. Поэтому это важный момент для страны. Все указывает на то, что Украина, скорее всего, сохранит прозападную ориентацию. Но существует определенная обеспокоенность относительно продолжения ее экономических реформ. Об этом на страницах Washington Post пишет профессор Университета Борнмуту Кристофер Хартвелл.

В смешанной системе, которая функционирует в Украине и соседней с ней Польше, может показаться, что выборы президента не такие уж и важные. Но они, конечно же, важны. И если посмотреть на постсоветскую украинскую историю, станет очевидно, что президент может навредить стране, если его не контролировать. Единственный прогресс в украинской экономике, по мнению автора, был достигнут благодаря кратковременным реформам, которые провели первый постсоветский президент Украины Леонид Кравчук и Виктор Ющенко, который «проиграл» выборы в 2005-м, однако смог прийти к власти после судебного решения о нелегитимности «победы» Виктора Януковича. В годы президентства Леонида Кучмы и Януковича большинство реформ были отменены. Украина в итоге стала очень коррумпированной страной, которая обогащает политические элиты.

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Автор напоминает, что нынешним лидером президентской гонки стал комедийный актер Владимир Зеленский. Опросы демонстрируют, что он опережает экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, которая предлагает провести национализацию и сконцентрировать власть в руках президента. Но не зависимо от того, кто победит на выборах, текущая политическая система Украины все равно будет беспорядочной. Так что или Зеленскому придется разбираться с ней в роли аутсайдера, или Петру Порошенко нужно будет найти выход из тупика, в чем он пока не продемонстрировал больших успехов. Или же Тимошенко придется как-то одолеть горькую оппозицию к ее противоречивым политическим подходам и неоднозначной личности.

Но главный источник нефункциональной политической системы Украины со времен восстановления независимости – это не президентская администрация, а тот факт, что украинское правительство слишком сильно вмешивается в экономику. Наиболее проблемной из всех украинских институтов автор называет Верховую Раду. Кравчук, став первым посткоммунистическим президентом, сделал колоссальную ошибку в 1992 году, когда не разогнал парламент. Зато он решил, что избранный в 1990 году состав Рады должен поработать еще два года. Благодаря этому обструкционистские силы остались при власти не только в переходный период, но и после него. Бывшие коммунисты получили контроль над процессом изменений в Украине, что позволило им отменить нужные экономические реформы и заложить фундамент украинской клептократии.

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Из-за судьбоносного решения Кравчука в Верховной Раде закрепились политические элиты, которые стали еще и экономическими элитами. И эти элиты жадно берегли свои прерогативы и позиции, подавляя реформы. Таким образом, «временный» мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует уже 20 лет. Его продолжают каждого года, останавливая развитие права на частную собственность в стране.

Кроме парламента независимые ведомства и даже судебная системы продемонстрировали, насколько неэффективным может быть украинский президент, когда соблазн коррупции слишком большая, а получить доступ к политической системе слишком легко. 26 февраля Конституционный суд отменил антикоррупционный закон, потому что он переводит презумпцию вины на политиков. Согласно решению суда, антикоррупционный закон, заставляя госслужащих доказывать законность своего богатства, нарушает надлежащие процессы. Закон был одним из требований МВФ для передачи финансовой помощи. И поэтому трудно сказать, что дальше будет с Украиной.

Коррупция на всех уровнях остается проблемой. Борьбе с взяточничеством опираются внутренние круги в полиции, органах исполнительной и судебной власти. Не важно, кто станет новым президентом Украины. Ему или ей придется вести борьбу против «тайного государства», которое ухватилось за мириады власти, чтобы собирать ренту с частного сектора.