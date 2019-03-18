Ни один из кандидатов в президенты не предупредил своих агитаторов, что они будут работать бесплатно

В МВД призывают власти воздержаться от благотворительности до конца избирательной кампании.

В Министерстве внутренних дел заявляют, что ни один кандидат в президенты не сообщил своим агитаторам, что их работа не будет оплачиваться.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра МВД Иван Варченко. «На сегодняшний день ни один из кандидатов в президенты не обратился к своим сторонникам и не сказал: «Дорогие друзья, в дальнейшем избирательная кампания будет проводиться на волонтерских началах. Извините, но мы не дадим вам денег, потому что это запрещает закон и запрещает наша совесть», - отметил Варченко.

По его мнению, этот факт свидетельствует о том, что существует угроза того, что «чемоданы с деньгами стоят по офисам политических партий, дома у отдельных организаторов избирательной кампании, и ждут своего часа, когда мы закроем глаза или когда с нами договорятся, но не договорятся, и глаза мы не закроем».

Варченко добавил, что в МВД не исключают, что отдельные кандидаты в президенты все же попытаются накануне или в день выборов прибегнуть к подкупу избирателей.

Кроме того, он призвал политиков, которые баллотируются в президенты, воздержаться от всякого рода материальной и финансовой помощи малообеспеченным и заниматься благотворительностью по завершению избирательной кампании.

«Мы обращаемся ко всем органам государственной власти и местного самоуправления - на время выборов воздержаться от реализации подобных проектов, за исключением, возможно, случаев, когда деньги нужны безотлагательно на спасение жизни или здоровья», - сказал Варченко.