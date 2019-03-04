У кандидатов в президенты осталось еще четыре дня, чтобы отказаться от участия в выборах

ЦИК до 8 марта имеет право рассмотреть заявление и принять по нему решение.

Зарегистрированные кандидаты в президенты Украины могут отказаться от участия в выборах еще в течение четырех дней – до 7 марта.

Об этом говорится в календарном плане по подготовке и проведению выборов.

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"Обращение к Центральной избирательной комиссии с письменным заявлением об отказе от баллотирования: в любое время после регистрации кандидата на пост президента Украины, но не позднее чем за 23 дня до дня выборов – до 7 марта включительно", – говорится в плане.

Центральная избирательная комиссия должна принять решение об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины в случае поступления заявления до 8 марта включительно.

Напомним, в пятницу, 1 марта, кандидат в президенты Андрей Садовый снял свою кандидатуру. Садовый решил отказаться от участия в выборах в пользу кандидата на пост президента Украины Анатолия Гриценко. Впоследствии Садовый рассказал, что встречался с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве. Мэр Львова уверяет, что говорил с Зеленским о будущем Украины. При этом Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке.

Позже стало известно, что кандидат на пост президента Украины от партии "Сила людей" Дмитрий Гнап также снимает свою кандидатуру в пользу кандидата в президенты Анатолия Гриценко.