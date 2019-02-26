ЦИК подвергся хакерским атакам со стороны России 24-25 февраля

В Украине уже разработан механизм киберзащиты серверов ЦИКа.

Президент Петр Порошенко заявил о хакерских атаках на серверы Центральной избирательной комиссии, осуществленных Россией 24-25 февраля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на встрече с представителями IT-индустрии в Киеве. Порошенко отметил, что сегодняшнее утро начал в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины с руководителями всех боевых частей и подразделений. «Знаете, о чем говорили? О кибербезопасности как ключевой составляющей безопасности нашего государства», - сказал он.

По словам президента, без IT-специалистов в ВСУ обеспечить надежную защиту Украины невозможно.

Он отметил, что в Совете национальной безопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, департаментом киберполиции и американскими партнерами был разработан механизм киберзащиты ЦИК. «Вчера и позавчера произошли DDoS-атаки со стороны РФ», - заявил он.

Порошенко также рассказал, что сегодня в Одессе провел встречу с представителями вооруженных сил США, Государственного департамента США, в ходе которой обсудили сотрудничество в киберсекторе.

Как сообщал УНИАН, специалисты СБУ и Государственной службы специальной связи и защиты информации будут нести круглосуточное дежурство для предотвращения вмешательства в информационные ресурсы ЦИК. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, на базе управления информатизации ЦИК создается рабочая группа, в которую войдут лучшие специалисты СБУ и Госспецсвязи. «Будет организовано круглосуточное дежурство сил и средств кибербезопасности СБУ и ГСССЗИ, направленное на выявление, предотвращение и пресечение любых несанкционированных действий по отношению к информационным ресурсам ЦИК», - сказал Турчинов.

Он сообщил, что в ближайшее время при поддержке Европейского Союза состоятся совместные учения, во время которых будут смоделированы различные сценарии кибервмешательств и отработаны модели реагирования на киберугрозы. «Имеющаяся информация свидетельствует о намерениях РФ задействовать весь имеющийся арсенал включая кибернетические средства для влияния на демократическое волеизъявление украинского народа», - отметил Турчинов.