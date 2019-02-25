Полиция зарегистрировала 1891 обращение о нарушениях избирательного законодательства
17:04, 25 февраля 2019Выборы 2019
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Больше всего – 35 производств открыто по статье о подкупе избирателей.
Выборы президента в Украине состоятся 31 марта / Фото УНИАН
Полиция зарегистрировала 1 891 обращение о возможных нарушениях избирательного законодательства.
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Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало на своей странице в соцсети. «По этим фактам составлено 424 протокола об административных правонарушениях. Кроме того, начато 90 уголовных производств (42 связанные с нарушением избирательного законодательства, еще 48 – с проведением избирательной кампании). 14 лицам уже сообщено о подозрении. Больше всего – 35 производств открыто по статье 160 Уголовного кодекса ("подкуп избирателей")», – заявил Тракало.
Выборы президента в Украине состоятся 31 марта. На них будут соревноваться 44 кандидата.
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