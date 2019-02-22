Atlantic Council: Зеленский единственный достойный выбор для Украины

Украинским реформаторам и Западу стоит уже начать налаживать связи с кампанией Зеленского.

Украинские президентские выборы представляют тяжелый выбор для тех, кто хочет увидеть, как страна с 44 миллионами жителей завершит то, что начала в 2014 году. К сожалению все надежные опросы указывают на то, что у опытных кандидатов-реформаторов нет ни единого шанса на победу.

Бывшего министра обороны Анатолия Гриценко сейчас поддерживают примерно 8% избирателей, а мэра Львова Андрея Садового – лишь 4%. Мало вероятно, что кто-то из них значительно увеличит этот показатель за следующие шесть недель. Об этом в статье для Atlantic Council пишет бывший глава одного из подразделений Еврокомиссии и аналитик международных отношений в Брюсселе Виллем Альдерсхофф.

Два кандидата с опытом в украинской политике имеют шанс пройти через первый тур: президент Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Однако, их реформаторский послужной список скудный. То, что за первый срок Порошенко были воплощены в жизнь важные реформы, правда. Но они в основном имели экономическую природу. Правда и в том, что Порошенко обещал справедливость и общество с верховенством закона после революции на Майдане. И здесь он претерпел большой провал.

Читайте такжеPolitico: Грязные политические игры уничтожают Украину и Грузию не меньше, чем Россия

Порошенко активно подрывал усилия по демонтажу украинской олигархической системы, блокируя реальную реформу юстиции, эффективные антикоррупционные меры и электоральную реформу. Ни один член внутреннего круга экс-президента Виктора Януковича не был обвинен в ограблении страны. Почти никакие средства не были возвращены, а ни один из тех, кто играл ключевую роль в ужасных убийствах на Майдане, не был осужден. Тимошенко всегда будет ассоциироваться с сомнительными способами накопления богатства в начале ее карьеры. Годы, когда она была премьер-министром, тоже не ознаменовались реформами.

Опросы демонстрируют, что у комедийного актера Владимира Зеленского есть хорошие шансы попасть во второй тур выборов. Легко назвать его шутом, который заработал миллионы, насмехаясь над украинскими политическими проблемами, выставить наивным, хоть и доброжелательным парнем или неискренним интриганом, который пляшет под дудку одного из олигархов.

Но серьезный анализ его заслуг рисует другую картинку. Его шоу «Квартал 95» имеет давнюю традицию острой и глубокой критики украинской абсолютно нечестной политической системы, которая началась еще за долго до Майдана. Он постоянно критиковал агрессию России в Крыму и на Донбассе, высмеивая российского президента Владимира Путина.

Зеленский пожертвовал часть денег, заработанных в России, украинцам, которые воюют на Донбассе. Из-за этого российская власть открыла против него уголовное дело. В своем популярном телесериале «Слуга народа» он и его команда показывают мастерское понимание того, как украинская коррумпированная система функционирует и перед какими фундаментальными недугами предстала страна. Нет ничего наивного в том, как они описывают желания и действия могущественных олигархов и положение бедных.

Читайте также«Квартал 95» представил трогательный документальной фильм «Душа не пропала ...», в котором раскрыл всю правду о своем отношении к войне

По мнению автора, не будет преувеличением сказать, что Зеленский демонстрирует глубокий патриотизм. Это четко следует из того, как он и его коллеги работают с обеспокоенностью простых украинцев в своем шоу «Квартал 95», которое показывают по всей стране. Стоит лишь посмотреть на реакцию аудитории. Молодые и старые, люди всех религий, которые есть в Украине, тронуты до слез, когда Зеленский и его актеры поют трогательные песни, такие как «Держи меня, Родина» или «Я не понимаю, папа».

Критики Зеленского видят две проблемы в его потенциальному президенстве: его политическую неопытность и приближенность к олигарху Игорю Коломойскому. Первое понятно. Но должно ли отсутствие опыта дисквалифицировать его сразу же? Решительный неопытный лидер, который правильно оценивает положение своей страны, окружит себя командой сведущих и опытных советников.

Кое-кто утверждает, что существует связь между Коломойским и Зеленским, потому что сериал комика транслирует телеканал «1+1», который принадлежит олигарху. «Квартал 95» переехал сюда после того, как покинул канал другого олигарха – Дмитрия Фирташа. Каждое популярное телевидение в Украине и большинство крупных компаний принадлежат олигархам. У всех ли их работников есть достижимая связь с владельцами? Если даже что-то такое существует, было бы трудно поверить, что Порошенко и Тимошенко не поддерживают таких отношений тоже. К примеру, существует много спекуляций о том, что Коломойский делает ставку и на Тимошенко, поддерживая ее кандидатуру. Но поскольку в Украине все делается через наличность, которую нельзя отследить, такие отношения подтвердить почти невозможно.

Читайте такжеУкраинцы назвали наиболее острую для страны проблему – соцопрос

Главные украинские кандидаты недавно сели за стол с антикоррупционными организациями и объяснили свои взгляды. Зеленский был на высоте. Он хочет очистить прокуратуру, перезагрузить организацию, проверяющую декларации о доходах чиновников, и отобрать у СБУ антикоррупционные полномочия. В противоположность этому, Порошенко даже не появился, чтобы поговорить о коррупции, а Тимошенко пообещает, что угодно.

Выбор для украинских реформаторов четкий: единственный шанс превратить Украину в страну без определяющей роли олигархов, с настоящими демократическими институтами и законом, который будет касаться всех, лежит через избрание Зеленского. Чтобы увеличить его шансы на победу, реформаторы должны высказать и объяснить свою поддержку. Это позволит им также наладить доверие с кандидатом и убедиться, что он выберет себе опытных советников, когда наступит время.

В то же время, Евросоюз и США уже должны начать строить закулисные контакты с кампанией Зеленского. Стабильная, процветающая и демократическая Украина – это не только то, чего жаждут украинцы, но и критически важный интерес Запада.