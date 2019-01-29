Вакарчук не планирует поддерживать кого-то из кандидатов в президенты (видео)

Святослав Вакарчук высказал мнение, что выборы парламента и президента нужно рассматривать в комплексе.

Музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не планирует публично поддерживать кого-либо из кандидатов на предстоящих выборах президента Украины.

Об этом Вакарчук заявил в эфире телеканала ZIK вечером в понедельник, 28 января. Он также выразил уверенность, что каждый гражданин должен самостоятельно сделать осознанный выбор.

"Но я исключаю сам факт того, что из-за какого-то политического "лакомства", из-за личных амбиций или дивидендов, я мог бы даже начинать разговор о поддержке или нет (кого-то из кандидатов в президенты - ред.). Это не вопрос собственных интересов, не вопрос, что будет с тобой, кому ты поможешь. На кону гораздо больше - судьба государства", - заявил Вакарчук.

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Он также выразил мнение, что выборы парламента и президента нужно рассматривать в комплексе.

"Я не думаю, что выборы президента сегодня в Украине можно рассматривать отдельно от выборов парламента. Ты же не можешь на шахматной доске расставить отдельно черные квадраты, а отдельно белые. Представьте, что одни - это следствие президентских выборов, а другие - парламентских", - отметил певец.

Вакарчук также убежден, что сегодня важно дать возможность избирателю сделать осознанный выбор, а потом его защитить.

"Я имею в виду не только на избирательных участках и при пересчете голосов, а защитить политически. От этого тоже много зависит. Не только новые люди в политике будут определять судьбу государства, но и возможность избирателя влиять на политику, политиков и их подотчетность людям", - пояснил певец.

Видео: Телеканал ZIK

Как сообщал УНИАН, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. По словам Вакарчука, он хорошо осознает, что сейчас, в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

За неделю до этого Вакарчук заявил, что планирует идти в политику, при этом не подтверждая намерение идти именно в президенты.