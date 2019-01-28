Найем спрогнозировал, кого поддержит Вакарчук на выборах президента

По мнению депутата, с 2014 года ситуация сильно изменилась и крупных игроков с большими ресурсами будет больше, как и еще больше скепсиса и апатии.

Народный депутат Мустафа Найем считает, что музыкант Святослав Вакарчук, который сообщил, что не будет баллотироваться на предстоящих выборах президента, может поддержать Андрея Садового или Анатолия Гриценко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Невыдвижение Святослава означает, что единого кандидата на президентских выборах от оппозиционных демократических сил должны определить Анатолий Гриценко и Андрей Садовой. Уверен, Святослав Вакарчук поддержит любого из них, если они договорятся», - написал депутат.

Читайте также"Скоро вы узнаете больше": Вакарчук подтвердил намерения идти в политику

Найем считает, что если Гриценко и Садовой не объединятся и оба будут баллотироваться в президенты, то на следующих парламентских выборах в Раду зайдет «не сильная фракция, а небольшая группа "белых ворон".

«Крупных игроков с большими ресурсами будет больше. Еще больше скепсиса и апатии. Поэтому готовиться к объединению всех сил и созданию единой коалиции надо уже сейчас. Такие переговоры ведутся как между уже существующими политическими силами и группам, так и между инициаторами новых проектов. Но чем раньше начнутся интеграционные процессы, тем больше шансов, что такая коалиция возникнет сразу после президентских выборов», - отметил депутат.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу.

Как сообщал УНИАН, сегодня известный певец Вакарчук заявил в Facebook, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

По его словам, он неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост ему не интересны. Зато его интересуют настоящие изменения в Украине.

«Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах, могу сделать больше для страны, чем, надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне», - отметил певец.

Он подчеркнул, что вместе с командой будет работать над тем, чтобы победили проевропейские силы.