Не дождавшись ответа от Тимошенко, Садовый пошел просить помощи у Вакарчука

Так мэр Львова отреагировал на заявление известного певца не участвовать в президентской гонке.

Городской голова Львова Андрей Садовый призывает певца Святослава Вакарчука идти в одной команде на парламентские выборы.

Так Садовый отреагировал в Facebook на заявление Вакарчука не участвовать в президентской гонке.

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«Уважаю позицию Святослава. Знаю, что он очень серьезно относится к своим политическим шагам. Мое предложение об объединении усилий на парламентские выборы является актуальным. Вместе сможем изменить лицо украинской политики довольно быстро», - написал мэр Львова.

Напомним, ранее кандидат в президенты Украины Андрей Садовый призвал Юлию Тимошенко снять свою кандидатуру в его пользу.

Как сообщал УНИАН, сегодня известный певец Вакарчук заявил в Facebook, что не будет участвовать в президентских выборах 2019 года.

По его словам, он неоднократно заявлял, что власть как таковая и президентский пост ему не интересны. Зато его интересуют настоящие изменения в Украине.

«Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах, могу сделать больше для страны, чем, надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне», - отметил певец.

Он подчеркнул, что вместе с командой будет работать над тем, чтобы победили проевропейские силы.