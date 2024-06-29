Вице-президент США прокомментировала неудачное выступление Байдена на дебатах.

Вице-президент США Камала Харрис попыталась смягчить беспокойство демократов относительно неудачного выступления главы Белого дома Джо Байдена на первых предвыборных дебатах. Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, словесные запинки Байдена и время от времени извилистые ответы во время дебатов усилили беспокойство избирателей относительно того, что он неспособен быть президентом еще один четырехлетний срок, и побудили некоторых коллег-демократов задуматься, смогут ли они заменить его как кандидата на выборах в США 5 ноября.

"Результаты этой гонки не решит одна июньская ночь. Они будут решены вами, нами. То, кто возглавит Белый дом в следующем году, будет определено тем, что мы вместе сделаем в эти следующие 130 дней. И, в конце концов, на этих выборах перед каждым встает вопрос: в какой стране мы хотим жить - в стране свободы, справедливости и верховенства права или в стране хаоса, страха и ненависти", - сказала Харрис. Видео дня

Первые дебаты Байдена и Трампа

Во время дебатов 28 июня Байден и Трамп высказались о своем возрасте. Так, демократ указал на серьезный минус республиканца, а экс-президент США похвастался своими достижениями в игре в гольф.

Кроме того, УНИАН сообщал, как повлияли дебаты Байдена и Трампа на выбор американцев. По информации CNN, только 5% респонеднтов отметили, что дебаты изменили их мнение о том, за кого голосовать.

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