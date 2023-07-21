Сегодня, 21 июля, из-за сбоя пограничной учетной системы в Венгрии вагоны сообщением Киев-Вена завершают свою поездку в Будапеште.

Сегодня, 21 июля, из-за сбоя пограничной учетной системы в Венгрии вагоны сообщением Киев-Вена завершают свою поездку в Будапеште.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, поэтому сегодняшним пассажирам из Вены в Киев нужно будет добраться до своего места с дополнительной пересадкой. В УЗ констатировали, что данная ситуация на венгерской границе имеет признаки регулярности.

"В последнее время наши коллеги из венгерских и австрийских железных дорог по разным причинам допускают опоздания поездов, с которыми следуют наши прицепные вагоны Киев-Вена. Это ломает расписание движения и подвязку переприцепок наших вагонов сразу в обоих направлениях. Как результат - вагоны прибывают с опозданием на конечные станции, а в случае значительного опоздания вагоны могут следовать только до/со станции Будапешт-Келети", - говорится в сообщении.

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План действий в случае опозданий:

Если вы направляетесь в Вену, а вагон из-за опоздания завершает маршрут в Будапеште, пересаживайтесь с вашим билетом на любой поезд в Вену, которые отправляются каждый час со станции Будапешт-Келети. Это та же станция, на которую прибывают вагоны из Киева.

Если вы в Вене, а вагон Вена-Киев из-за задержки завершил поездку в Будапеште - не волнуйтесь: вагоны в Киев отправляются вместе с поездом EC 149 "Хортобадь" Вена-Захонь, но будут прицеплены не в Вене, а в Будапеште.

Итак, в Вене вы можете сесть с билетами до Киева на поезд EC 149 "Хортобадь" Вена-Захонь, который отправляется в 16:42 и приехать в Будапешт. Там пересаживайтесь в прямые вагоны до Киева, которые будут прицеплены к поезду в Будапеште.

Отмечается, что в этих случаях для проезда между Будапештом и Веной никаких дополнительных оплат или билетов не требуется.

"Право на поездку дает билет в украинский вагон. Гарантированное сидячее место по желанию можно приобрести дополнительно, но и без резервации вы можете воспользоваться любым местом в поезде, пока оно свободно",-добавили в УЗ.

Время поездки между Веной и Будапештом составляет 2,5 часа.

В "Укрзализныце" также добавили, что уже подготовили необходимые изменения к расписанию движения, которые сделают невозможными в будущем такие ситуации после введения нового расписания движения на венгерских и Австрийских железных дорогах.

Маршруты в Вену

"Укрзализныця" с 24 апреля 2023 года запустила новый беспересадочный вагон международного сообщения Вена-Чоп-Вена. Стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн.

20 июня 2023 года "Укрзализныця" сообщила о внезапнй отмене австрийской железной дорогой беспересадочного вагона №430 Чоп-Вена-Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава.

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