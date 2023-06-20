В "Укрзализныце" рассказали, как добраться до необходимых станций без изменений во времени прибытия и отправления.

Движение беспересадочного вагона №430 Чоп - Вена - Чоп отменено до начала июля, сообщает "Укрзализныця".

"Коллеги из австрийских железных дорог сообщают о срочной отмене с сегодняшнего дня беспересадочного вагона №430 Чоп - Вена - Чоп для проведения технического обслуживания подвижного состава. Следовательно, возобновление движения запланировано с 4 июля на маршруте Вена - Чоп и с 5 июля в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несмотря на это, пассажиры, купившие билеты до 4 и 5 июля, смогут добраться до необходимых станций без изменений во времени прибытия и отправления, сделав дополнительную пересадку на станции Захонь в Венгрии.

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"Прибыв в Чоп, сядьте на поезд Чоп-Захонь (отправление в 03:28). Через 18 минут вы прибудете на ст. Захонь, где нужно пересесть на поезд №140 "Хортобадь" Захонь (отправление 04:05) - Вена (прибытие 11:21). В обратном направлении отправление из Вены в 16:42 поездом №149 "Хортобадь" Вена - Захонь (прибытие в 00:06), пересадка на поезд Захонь (отправление в 01:10) - Чоп (прибытие в 02:28)", - говорится в сообщении.

Беспересадочный маршрут в Вену - что известно

"Укрзализныця" с 24 апреля запустила новый беспересадочный вагон международного сообщения Вена - Чоп - Вена. Стоимость билетов составляет 1 тыс. 730 грн.

8 мая из-за повреждения схода с рельсов поезда и повреждения в результате аварии железной дороги в Венгрии сообщалось о задержке движения беспересадочных вагонов Вена-Киев. 18 мая поврежденный участок железной дороги восстановили и поезда вернулись к привычным маршрутам.

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