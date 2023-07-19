Самой востребованной моделью в Украине третий год подряд остается Nissan LEAF.

В Украину за первое полугодие завезли 12 тысяч 844 электрокаров, что почти столько же, как за весь прошлый год и в полтора раза больше, чем за весь 2021.

Как сообщает Опендатабот, если в 2021 году в страну завезли 8 тыс. 867 электромобилей, и это составляло лишь 1,3% от общего количества импортируемых машин, еще в прошлом году это было 2,5% или 13 тыс. 722 электромобиля.

"Только за полгода 2023 в страну уже попали 12844 электрокаров — это 7,2% от общего количества импортируемых машин. Важно, что доля электромобилей растет на фоне уменьшения общего количества ввезенных в Украину автомобилей", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2021 году было зарегистрировано 673 тыс. 859 транспортных средств, ввезенных из-за границы, в прошлом году — 554 тыс. 103, а с января по июнь включительно текущего года — 178 тыс. 075.

При этом третий год подряд самым востребованным остается Nissan LEAF. В топ-3 по популярности попали также Volkswagen ID.4 и Tesla MODEL 3.

Топ марок электроавто, ввезенных в Украину:

Volkswagen - 3 тыс. 088;

Tesla - 2 тыс. 279;

Nissan - 2 тыс. 087;

Honda - 1 тыс. 125;

Renault - 721;

Mercedes-Benz - 454;

Hyundai - 388;

BMW - 371;

Audi - 320.

Топ моделей электроавто, ввезенных в Украину:

Nissan LEAF - 1 тыс. 964;

Volkswagen ID.4 - 1 тыс. 040;

Tesla MODEL 3 - 924;

Volkswagen E-GOLF - 796;

Honda M-NV - 785;

Tesla MODEL Y - 664;

Renault ZOE - 566;

Volkswagen ID.4 CROZZ - 518;

Tesla MODEL S - 498.

Рынок авто Во время войны

С января по июнь этого года украинцы приобрели почти пять тысяч легковых авто, ввезенных из Китая. Так, украинцы приобрели 3,1 тыс. новых и 1,8 тыс. подержанных автомобилей.

Самыми популярными моделями подержанных легковушек из Китая в первом полугодии 2023 года стали: Volkswagen ID.4-683 ед.; Dongfeng Honda M-NV - 374 ед.; Volkswagen ID.6 - 116 ед.; Tesla Model Y-77 ед.; Honda E - 57 ед.

В июле 2023 года сообщалось о том, что на украинском рынке новых легковушек стремительно растет спрос на новые гибриды и электрокары, а доля машин с бензиновыми двигателями в продажах уменьшается.

Отмечается, что по сравнению с первым полугодием прошлого года доля машин с бензиновыми двигателями в продажах новых авто уменьшилась на восемь процентных пунктов - с 57% до 49%. Также сузился сегмент дизельных авто-до 22% (минус один процентный пункт).

В то же время рыночная доля гибридов увеличилась сразу на 5 п. п. - до 18%. Электромобили охватили 10% рынка новых авто, что на 4 п. п. больше, чем в прошлом году. При этом без изменений, по отношению к первому полугодию прошлого года, осталась позиция авто с ГБО - 1% автопродаж.

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