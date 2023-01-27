Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дия".

Министерство внутренних дел Украины утвердило изменения к требованиям к государственным номерных знаков транспортных средств.

Как говорится в приказе ведомства, вместо букв, обозначающих регион, добавляются обозначения "ЕD", "DC", "DI", "PD".

Согласно документу, в случае если договор заключен с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД будут использоваться буквосоединения - "ЕD", "DC".

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Α также, если договор заключен через Единый государственный web-портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дия" будут использоваться буквосоединения - "DI", "PD".

Война в Украине: ситуация на рынке авто

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления административной ответственности за нарушение порядка установления и использования номерных знаков транспортных средств (№7365).

В течение июля 2022 года, через месяц после отмены льгот на растаможку импортных товаров, рынок новых легковых автомобилей в Украине увеличился более чем на четверть.

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