Количество электротранспорта на маршрутах сокращено, на линии выходят только 29 трамваев и 30 троллейбусов.

В Одессе в связи с укреплением обороны города изменили схему движения электротранспорта.

Об этом журналистам сообщили в мэрии города.

В частности, троллейбусы маршрута №10 следуют до ул. Греческой, №9 - по Итальянскому бульвару, Привокзальной площади и далее по маршруту, трамваи маршрута № 3 - до Старосенной площади.

С целью предотвращения терактов на конечных остановках служба безопасности коммунального предприятия "Одесгорэлектротрнас" проводит обследование подвижного состава.

Количество электротранспорта на маршрутах сокращено в связи со снижением пассажиропотока. Сейчас на линии выходят только 29 трамваев и 30 троллейбусов, которые ездят только до 17:00. Как пояснили в мэрии, нужно время, чтобы развезти по домам водителей до 19:00 - начала действия комендантского часа.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" сделала рейсы с востока и юга в направлении запада Украины эвакуационными и закрыла продажу билетов на них.

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