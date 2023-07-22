Отмечается, что платить надо будет в будние дни с 8:00 до 22:00.

Автовладельцам снова придется платить за парковку в Киеве. Оплата возвращается с 24 июля, но только на муниципальных парковках и в будние дни.

"В понедельник, 24 июля оплата парковки возобновится в городе и вернется в Цифровой", - говорится в сообщении "Киев Цифровой".

Парковка в Киеве на муниципальных паркингах будет платной в будние дни с 8:00 до 22:00. В субботу и воскресенье парковка будет бесплатной круглосуточно.

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"Разрешите оповещения в настройках телефона и проверьте их подключение в разделе "Оповещения" в профиле, тогда каждый час мы будем напоминать об активной парковке. Если забудете завершить ее в 22:00 остановим парковку автоматически", - указано в сообщении.

В случае, если владельцы авто не доверяют оповещениям или пользуются паркингом после 22:00, то необходимо установить автоматическое завершение парковки. Для этого необходимо начать парковку в приложении, нажать на отметку "часы" и выбрать, во сколько остановить.

Парковка в Киеве - последние новости

4 апреля в Киевскойгородской госадминистрации сообщили, что плата за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис" взыматься не будет. Компания должна была завершить юридические процедуры, связанные с обновлением договоров.

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