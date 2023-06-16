Из 800 рейсов, которые будут перенаправлены, примерно у 300 маршруты будут удлинены.

Крупнейшие в своей истории учения по развертыванию военно-воздушных сил НАТО в европейском небе стали причиной задержки или перенаправления сотен авиарейсов.

Как сообщает Euronews, учения Air Defender 2023 продлятся до 22 июня и будут проходить в основном в воздушном пространстве Германии. В связи с проведением учений и связанных с ними мер ежедневно будут перенаправляться около 800 рейсов.

Туристов также предупреждают о том, что возможны задержки полетов гражданской авиации. Из 800 рейсов, которые будут перенаправлены, примерно у 300 маршруты будут удлинены в среднем на 110 км.

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При составлении расписания больше всего пострадают самые загруженные аэропорты, такие как лондонские Хитроу и Гэтвик.

Быстрее всего накапливаются задержки в бюджетных авиакомпаниях, таких как Ryanair. Между прилетом и вылетом некоторых самолетов проходит менее 30 минут.

Всего в учениях НАТО участвуют 10 000 военнослужащих и 250 боевых самолетов из 25 стран, включая США.

"Я знаю, что могут быть ограничения в сфере гражданских авиаперевозок… Когда я вижу соотношение: 10 дней из 365-ти, чтобы в итоге мы могли жить в мирной и свободной стране, я думаю, что это правильный сигнал, который мы должны послать", - отметил командующий ВВС ФРГ Инго Герхартц, который руководит учениями.

Для учений Air Defender 2023 заблокированы крупные участки воздушного пространства, которые также используются гражданскими самолетами, в основном над Германией.

на cевере - с использованием воздушного пространства Дании и Нидерландов;

на востоке - вблизи границ Польши и Чехии;

на юге - от Люксембурга вдоль французской границы до Боденского озера в Швейцарии.

Ежедневно использование этих зон запрещено или сильно ограничено для гражданских авиарейсов на несколько часов. Учения приостанавливаются в выходные дни.

Учения Air Defender 2023

12 июня 2023 года в Германии стартовали крупнейшие в истории НАТО учения по развертыванию воздушных сил. Они продлятся до 23 июня.

В учениях участвуют более 20 стран-партнеров и около 250 самолетов, в том числе американские F-35, самолеты-разведчики ДРЛО, дозаправщики и даже транспортные авианосцы из Японии.

Учения проходят на четырех объектах в Германии, а также на одном объекте в Нидерландах и одном – в Чехии. Их цель – проверить способность ВВС альянса реагировать на кризис в Европе на фоне обострения напряженности в отношениях с Россией.

Районы проведения учений будут использоваться до четырех часов в день. Они будут временно закрыты для гражданского воздушного движения на время проведения учений. В связи с этим маршруты коммерческих рейсов, проложенные через воздушное пространство Германии, будут изменены, на рейсах возможны задержки.

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