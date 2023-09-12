Также "Укрзализныця" увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом.

"Укрзализныця" налаживает ежедневное сообщение Херсона со столицей и увеличивает количество рейсов между Херсоном и Николаевом.

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в придачу поезду №101/102 Краматорск — Киев — Херсон, который ходит через день, в дни его отсутствия начнет курсирование беспересадочная группа вагонов Киев — Херсон.

Группа вагонов будет частью поезда №217/218 Киев — Николаев и начнет курсирование с 23 сентября. Отправление из Киева по нечетным дням в 21:33, Николаев 07:07 — 07:27, прибытие в Херсон в 09:26 на следующий день. Обратно из Херсона по четным дням (с 24 сентября) в 19:43, Николаев 21:15 — 21:35, прибытие в Киев в 07:21 утра.

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Также кроме ежедневного сообщения с Киевом, Херсон будет иметь еще и дополнительные рейсы в Николаев.

Поезд №219/220 Николаев — Херсон будет отправляться из Херсона в 10:06, прибытие на ст. Николаев-Грузовой в 12:20. Обратно со ст. Николаев-Грузовой в 16:20, прибытие в Херсон в 18:43. Поезд будет курсировать по четным дням, начиная с 24 сентября.

Путешествия "Укрзализныцей" - последние новости

21 августа в "Укрзализныце" обновили наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

В связи с ремонтными работами инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября, УЗ временно изменила график курсирования поездов в Польшу.

11 сентября стало известно, что УЗ меняет маршрут курсирования ряда поездов в сентябре. Решение принято из-за ремонтных работ. Таким образом перевозчик готовится к сезону зимних перевозок.

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