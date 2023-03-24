УЗ запрещает размещать и крепить груз в полувагоне с нарушением технических условий.

"Укрзализныця" изменила требования к транспортировке зерна в полувагонах.

Как сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев в Facebook, УЗ запрещает размещать и крепить груз в полувагоне с нарушением технических условий размещения и крепления грузов, принятых международным объединением железных дорог.

Ткачев отметил, что чаще всего отправители нарушают следующие правила перевозок грузов:

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используют для закрепления укрытия/тентов внешние детали кузова полувагона, которые для этого не приспособлены;

крепят защитное укрытие к вагону способом, не исключающим возможность его отрыва и парусности на пути следования;

используют для крепления укрытий/тентов крепления одноразового использования и т.п.

"АО "Укрзализныця" позволяет и дальше перевозку зерна в полувагонах (открытом подвижном составе). Пожалуйста, транспортируйте зерно при выполнении требований размещения и крепления груза в грузовом вагоне", - отметил Ткачев.

Ситуация с зерном во время войны

В июле 2022 года Россия и Украина подписали отдельные соглашения с ООН о возобновлении экспорта украинской агропродукции по Черному морю.

18 марта 2023 года "зерновое соглашение" по экспорту украинской агропродукции было продлено.

20 марта Россия выдвинула ультиматум для дальнейшего продления "зернового коридора". Оккупанты заявили, что согласились продлить "зерновую сделку" только на 60 дней и выдвинули свои условия, требуя их выполнить.

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