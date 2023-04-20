В течение марта украинцы зарегистрировали переоборудование 3,1 тысячи авто для работы на газобаллонном оборудовании.

Украинцы начали массово переоборудовать авто под газобаллонное оборудование (ГБО) с приходом весны.

Об этом говорится в отчете Института исследований авторынка.

"В течение марта украинцы зарегистрировали переоборудование 3,1 тысячи авто для работы на газобаллонном оборудовании. Это - на 47,6% больше, чем в феврале-2023. То есть, активность по переводу автомобилей для работы на газу существенно возросла в первый месяц весны", - отмечает институт.

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Отмечается, что в течение марта 2023 года украинцы чаще всего выбирали бензиновые транспортные средства. Таких приобрели 39,7% (44,9 тыс.) от общего количества сделок купли-продажи новых и подержанных транспортных средств — легковушек, грузовых авто всех категорий и автобусов. Если к ним добавить автомобили с установленным ГБО (17,8%, 20,1 тыс.) и машины с гибридными двигателями (2,1%, 2,4 тыс.), то авто на бензине будут составлять абсолютное большинство: 59,6% от общего количества продаж.

Доля дизельных авто составила 37,1% (34,3 тыс.). Машин, оборудованных двигателем для работы исключительно на газовом топливе, было 0,4% от общего количества (499 шт.).

Доля электромобилей составила 2,8% (3,2 тыс.) от общего количества.

Автогаз в Украине

Сейчас автогаз является самым дешевым горючим в Украине, цена на него стабильно снижается уже третий месяц подряд.

Только за март средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 8,5%, до 21,72 грн/л.

Розничные сети АЗС за неделю, с 7 по 14 апреля, увеличили стоимость сжиженного газа.

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