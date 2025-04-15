Все авиакомпании в мире почувствуют на себе последствия.

Гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что ирландская авиакомпания может отложить поставку самолетов Boeing, если они подорожают. Рост стоимости создает предпосылки для борьбы между производителями и авиакомпаниями за то, кто возьмет на себя расходы, которые вырастут из-за пошлин президента США Дональда Трампа.

"Если на эти самолеты будут введены пошлины, есть все шансы, что мы задержим поставку", - сказал О'Лири в интервью Financial Times. "Ryanair должна получить еще 25 самолетов от Boeing в августе, но самолеты не нужны до марта-апреля 2026 года. Мы можем отложить их и надеяться, что здравый смысл возьмет верх".

Пошлины Трампа уже бьют по аэрокосмической промышленности, ставя под угрозу поставки самолетов на миллиарды долларов и напрягая цепочки поставок.

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Готовые самолеты и детали, импортируемые в США, будут обложены 10%-ым налогом. Но строительство самолетов в США и других странах также станет более дорогостоящим, поскольку производители зависят от международных цепочек поставок, охватывающих Азию, Европу и США.

О'Лири сказал, что возникнут "серьезные споры" о том, кто будет нести расходы из-за пошлин - производители или авиакомпании:

Авиакомпании скажут, что платить должен производитель. Я уверен, что производитель будет настаивать на том, чтобы платила авиакомпания.

"Пошлины должны оплачивать те, кто является импортером", - настаивает один из руководителей аэрокосмической отрасли.

Цепочки поставок в отрасли охватывают весь мир: и Airbus, и Boeing импортируют детали для новых самолетов из разных регионов. Авиакомпании и арендодатели самолетов также покупают запчасти для своего парка по обе стороны Атлантики.

Глава консалтингового подразделения Ascend компании Cirium Роб Моррис сказал, что пошлина в 10% значительно повлияет на продажи самолетов. Он добавил, что только для компании Delta дополнительные расходы на широкофюзеляжные самолеты Airbus в 2025 году "легко составят около 150 миллионов долларов".

Владелец и CEO компании Luaz Motors Вадим Игнатов прогнозирует лишь умеренный рост цен на подержанные авто в Украине, который не превысит 5%. Он обратил внимание на то, что в Украину из США в основном импортируют не новые авто, а подержанные машины - и очень часто после ДТП.

По мнению Игнатова, небольшое подорожание может коснуться не только традиционных авто с двигателем внутреннего сгорания, но и электрокаров - особенно Tesla. Но на этот раз не из-за пошлин американского президента, а поведения и репутации владельца компании.

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