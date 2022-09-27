Платежи принимаются с 26 сентября через бесконтактный сервис Binance Pay.

Сеть АЗС WOG начала принимать платежи в криптовалюте.

Об этом сообщает пресс-служба WOG.

Платежи принимаются с 26 сентября через бесконтактный сервис Binance Pay. Сервисом можно воспользоваться при бесконтактном расчете с помощью WOG Pay.

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Чтобы оплатить топливо криптовалютой, нужно выбрать покупку топлива через систему WOG PAY в приложении PRIDE.

Среди предлагаемых способов оплаты на колонке нужно выбрать Binance Pay и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance

Binance Pay оперирует более чем 50 видами криптовалют, позволяя пользователям Binance производить мгновенные расчеты, получать и отправлять криптовалюту в другие страны.

Война в Украине и ситуация на АЗС:

За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.

С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.

По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.

К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.

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