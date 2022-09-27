Сеть АЗС WOG начала принимать платежи в криптовалюте.
Об этом сообщает пресс-служба WOG.
Платежи принимаются с 26 сентября через бесконтактный сервис Binance Pay. Сервисом можно воспользоваться при бесконтактном расчете с помощью WOG Pay.
Чтобы оплатить топливо криптовалютой, нужно выбрать покупку топлива через систему WOG PAY в приложении PRIDE.
Среди предлагаемых способов оплаты на колонке нужно выбрать Binance Pay и подтвердить оплату в мобильном приложении Binance
Binance Pay оперирует более чем 50 видами криптовалют, позволяя пользователям Binance производить мгновенные расчеты, получать и отправлять криптовалюту в другие страны.
Война в Украине и ситуация на АЗС:
За май в Украине автогаз подорожал на 10 грн. Своего пика средняя цена на него достигла в июне, взлетев до уровня 42 грн/л.
С середины июня на украинских автозаправочных станциях продукт начал постепенно дешеветь. За полтора месяца цена упала примерно на 13 грн.
По состоянию на 2 августа средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 24 копейки.
К середине августа украинские АЗС изменили ценник на автогаз.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Германии высказались о вводе в эксплуатацию "Северного потока-2"
- Украина в этом отопительном сезоне будет рассчитывать на собственный уголь - Минэнерго
- Ситуация с газом в Европе переходит от плохого сценария к ужасному - Bank of America