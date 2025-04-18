Брюссель обеспокоен рисками для безопасности полетов из-за поддельных и несертифицированных деталей, установленных на российских самолетах.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года российским авиакомпаниям запрещено приземляться и летать над территорией ЕС и США, а также получать доступ к запасным частям для самолетов западных производителей, таких как Boeing или Airbus. Однако теперь Москва лоббирует открытие неба США для российских авиакомпаний в рамках соглашения о прекращении огня с Украиной.

Но в этой схеме есть большая проблема — ЕС не заинтересован, а без Европы российским перевозчикам будет нелегко летать в США, пишет Politico.

"Санкции ЕС против России остаются неизменными, включая запрет на полеты российских авиакомпаний в воздушном пространстве ЕС", — заявил представитель Еврокомиссии.

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Помимо политических причин, представитель ЕС также указал на "серьезные проблемы безопасности", связанные с возможным открытием воздушного пространства ЕС для российских самолетов, поскольку "неизвестно, поддерживались ли российские авиаперевозчики и службы воздушного движения надлежащим образом в течение последних трех лет, что ставит под серьезный вопрос летную годность российского флота".

Как говорит Сандер Старревельд, директор консалтинговой компании SIG Aviation, существует высокая вероятность того, что на самолетах, работающих на внутреннем рынке России, устанавливаются поддельные детали, и это вызывает опасения о безопасности полетов.

"Разрешить этим самолетам коммерчески эксплуатироваться в Европе не только небезопасно, но и несет риск ввоза поддельных деталей в ЕС", добавил он.

Небезопасное небо

С практической точки зрения, повторное открытие европейского неба для российских авиакомпаний также возложит огромную нагрузку на Агентство по безопасности полетов ЕС (EASA).

Агентство должно будет гарантировать, что российские самолеты имеют уровень безопасности, эквивалентный самолетам, уже работающим в ЕС​​, а этот процесс требует много времени, особенно с учетом объема работы, сказал Старревельд.

Помимо проблем безопасности и сертификации, многие российские самолеты, возможно, никогда больше не смогут приземлиться в Европе, поскольку они на самом деле не российские, а были украдены у арендодателей самолетов после вторжения.

"Некоторые самолеты могут быть конфискованы сразу после приземления в Европе из-за одностороннего решения России национализировать арендованные самолеты", — сказал Старревельд, отметив, что "существуют огромные долги перед западными лизинговыми компаниями, и я ожидаю, что они попытаются вернуть как можно больше активов".

Давление со стороны европейского авиарынка

При этом любые попытки ослабить ограничения США усилят давление с целью получения аналогичных шагов со стороны европейских перевозчиков. Последние давно жалуются на дополнительные расходы, связанные с облетом воздушного пространства России при полетах в Азию, что дало преимущество китайским авиакомпаниям.

Несмотря на эти конкурентные опасения, Брюссель опасается вступать в переговоры с Москвой о доступе к своему воздушному пространству, отчасти из-за небезопасного характера российского неба.

Чиновник Еврокомиссии назвал безопасность российского воздушного пространства "проблемной", сославшись на катастрофу рейса "Азербайджанских авиалиний" — предположительно после попадания российской ракеты ПВО — которая побудила EASA рекомендовать авиакомпаниям избегать всей западной России.

Санкции против России

Ранее Россия обратилась к США с просьбой разрешить ей покупать самолеты Boeing за средства замороженных государственных активов после прекращения огня в Украине.

Отмечается, что соглашение о покупке самолетов может стать частью ослабления санкций в случае прекращения боевых действий.

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