Стали известны самые популярные подержанные авто из-за рубежа: что покупали украинцы в ноябре

Средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет.

В ноябре украинский автопарк пополнили 14,7 тыс. подержанных легковых авто, которые были ввезены из-за рубежа. Это наименьшее в этом году месячное количество регистраций импортированных авто с пробегом, сообщает специализированный автомобильный портал "Укравтопром".

Относительно предыдущего месяца, этот показатель уменьшился на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года - почти на треть.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 46%. Сразу за ними следуют: дизельные - 26%; электромобили - 20%; гибриды и авто с ГБО - по 4%.

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Отмечается, что средний возраст подержанных машин, которые в ноябре перешли на украинские номера, составляет 9 лет. Лидером регистраций, среди ввезенных подержанных автомобилей, остается Volkswagen Golf.

ТОП-10 самых популярных моделей месяца:

- Volkswagen Golf - 873 единиц;

- Renault Megane - 609;

- Škoda Octavia - 520;

- Volkswagen Passat - 419;

- Volkswagen Tiguan - 399;

- Nissan Leaf - 384;

- Audi Q5 - 376;

- Tesla Model 3 - 301;

- Tesla Model Y - 298;

- Nissan Rogue - 293.

"Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 207 тыс. подержанных легковушек, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 г.", - говорится в сообщении.

Украинский рынок авто - что известно

В течение ноября машины с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых авто.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце десятка наиболее популярных моделей сформировала 37% рынка новых легковых авто. Лидером на украинском рынке новых авто тогда оказался Renault Duster.

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