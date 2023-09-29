Реконструкция украинского президентского самолета была одним из самых сложных и амбициозных проектов литовской компании.

Литовская компания J & C Aero завершила масштабную реконструкцию салона самолета президента Украины Airbus A319 Corporate Jet.

Как сообщает пресс-служба компании, в частности, в салоне заменили тканевое покрытие, представительские сиденья, диваны, внутреннее покрытие, ковры, ламинат и другие части салона.

Также инженеры J&C Aero разработали изменения в конструкции, необходимые для интеграции новой системы развлечений в полете и модернизации системы управления салоном самолета.

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Обновленные элементы кабины были изготовлены собственной компанией J&C Aero, а монтажные и ремонтные работы были выполнены Magnetic MRO в Таллиннском аэропорту в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, разработанными J&C Aero.

"Несомненно, это был один из наших самых сложных и амбициозных проектов", - отметил генеральный директор J&C Aero Лауринас Скукаускас.

Отмечается, что Airbus A319 CJ президента Украины входит в парк государственного авиационного предприятия "Украина".

Украинская авиация - последние новости

26 августа, в день профессионального праздника работников и работниц украинской гражданской и военной авиации, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении рассказал, что получение самолетов F-16 приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо.

"Сейчас, в этом году, Украина должна сделать всю необходимую работу, чтобы в нашем небе появились F-16. и это станет новым уровнем украинской военной авиации. И это приблизит возвращение гражданской авиации в украинское небо, потому что приблизит победу и даст Украине больше безопасности", - сказал Зеленский.

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