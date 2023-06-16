Всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых авто, изготовленных в Китае.

В течение мая в Украине свою первую регистрацию прошли 864 легковых авто, изготовленных в Китайской Народной Республике, что на 11% больше, чем в апреле.

Как сообщает "Укравтопром", из этого количества 603 ед. новых автомобилей (+18% к апрелю) и 261 ед. бывших в употреблении (-3%). Среди авто ввезенных из Китая доминировали электромобили, доли которых в регистрациях составляли 43% новых и 97% бывших в употреблении.

В майскую пятерку самых популярных новых авто из Китая вошли:

Видео дня

Volkswagen ID.4

Dongfeng Honda M-NV

Chery Tiggo 4

Chery Tiggo 2

MG HS

В ТОП-5 импортируемых из Китая подержанных машин в мае попали:

Volkswagen ID.4

Dongfeng Honda M-NV

Volkswagen ID.6

Tesla Model Y

Honda E

Отмечается, что всего с начала года в Украине было реализовано более 4 тыс. легковых авто (новых и б/у), изготовленных в КНР.

Рынок авто Во время войны

В мае украинский автопарк пополнил 2451 электромобиль. Из них 559 единиц новых и 1892 бывших в употреблении. Больше всего электромобилей покупают на Львовщине, городе Киеве и на Днепропетровщине.

Также в мае автопарк Украины пополнили более 1,3 тыс. гибридных легковых авто, что является рекордным показателем за последние 10 месяцев.

Вас также могут заинтересовать новости: