Украинцы покупают все больше б/у авто: самые популярные марки

Лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, остается Volkswagen.

Объем продаж в Украине бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в июле текущего года составил 34,3 тысячи авто, что на 43% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Как сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром", продажи б/у автомобилей на 17% превысили показатель июня 2020 года и в результате машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто.

Отмечается, что маркой-лидером среди легковых авто с пробегом, впервые зарегистрированных в Украине, остается Volkswagen. В июне украинцы поставили на учет 5,6 тысячи б/у авто.

На втором месте Ford с показателем 3,4 тысячи старых авто.

Skoda заняла третье место – 2,8 тысячи авто с пробегом.

Четвертой по популярности стала Renault, которую выбрали 2,7 тысячи украинцев.

Замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Nissan с результатом 1,9 тысячи машин.

Также сообщается, что всего за 7 месяцев с начала года украинскую прописку получили 17,5 тысячи легковых авто, бывших в эксплуатации, что почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Как сообщал УНИАН, по данным "Укравтопрома", в 2019 году в Украине объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, вырос по сравнению с 2018 годом в 3,5 раза и составил 408,1 тысячи авто.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром"создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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