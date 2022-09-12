Польша намерена открыть новый водный канал, соединяющий Вислинский залив с Гданьским заливом.
Об этом сообщает Euractiv.
Как пишет издание, планируется, что канал должен быть открыт в годовщину советского нападения на Польшу в 1939 году, что правительство будет использовать как символ отказа страны от зависимости от России.
Корабли получат доступ ко всем портам Вислинского залива и морскому порту в Эльблонге, а новые возможности для развития откроются для Эльблонга, Вармии и всей Восточной Польши.
"Благодаря перекопке Вислинской косы Польша получит водный путь, соединяющий Вислинский залив с Балтийским морем и независящий от России. Канал обеспечит безопасность и суверенитет Польши", — говорится в заявлении правительства.
При этом эксперты предупреждают, что открытие недостроенного водного пути представляет опасность для судов, которые будут его использовать.
Строительство канала:
Общая длина водного пути от Гданьского залива через Вислинский залив до Эльблонга составляет почти 23 км. Канал и весь фарватер будут иметь глубину 5 м.
Правительство не завершило свои инвестиции. Углубленный канал заканчивается в 900 м от порта в Эльблонге. Это означает, что он может облегчить жизнь морякам, но никакое крупное судно не может просто войти в порт. Власти Варшавы утверждают, что ответственность за остаток инвестиций несет местное самоуправление.
Война в Украине и помощь Польши:
За шесть месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину в Польше смогли трудоустроиться более миллиона украинцев.
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