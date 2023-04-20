Оплатить проезд можно: транспортной картой, сгенерированным в приложении "Киев цифровой" qr-кодом и бумажным qr-билетом.

В Киеве на станциях метро временно недоступна оплата проезда банковской картой.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"На станциях метрополитена по техническим причинам временно недоступна оплата проезда банковской картой. Специалисты стараются как можно быстрее решить проблему. Все остальные средства оплаты проезда работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

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В КГГА отметили, что оплатить проезд можно: транспортной картой, сгенерированным в приложении "Киев цифровой" qr-кодом и бумажным qr-билетом.

"О восстановлении возможности оплаты проезда бесконтактной банковской картой и мобильными приложениями ApplePay и GooglePay сообщим дополнительно", - добавили в администрации.

Сбои в работе метрополитена

Как сообщал УНИАН, предыдущий технический сбой произошел в киевском метро 2 апреля, тогда на всех станциях метро временно не работали комплексы самообслуживания.

Перед тем, 1 марта, также специалисты зафиксировали сбой комплексов самообслуживания, а 21 февраля не работал продажа бумажных QR-билетов.

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