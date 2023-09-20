Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что конкуренция должна быть честной.

Европейскому Союзу необходимо расследовать поддержку Китаем электромобилей в связи с огромными субсидиями, которые он предоставляет отрасли.

Такое заявление сделала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Bloomberg, намекнув при этом, что речь может идти о нечестной конкуренци, что является неприемлемым.

На прошлой неделе Еврокомиссия объявила о начале антисубсидийного расследования, которое может привести не только к введению тарифов на импорт электромобилей китайского производства, но и к ответным мерам со стороны Пекина.

Видео дня

"Нам нравится конкуренция, но это должна быть честная конкуренция… То, что мы видим, — это огромные субсидии в секторе электромобилей в Китае, что, конечно же, снижает наше игровое поле", - заявила фон дер Ляйен.

Как говорится в материале, расследование против Китая является частью более широких усилий ЕС по "снижению рисков".

Говоря о государственной поддержке, оказываемой китайской индустрии электромобилей, фон дер Ляйен сказала: "Мы не принимаем это на внутреннем рынке для наших компаний, поэтому мы также не принимаем это для китайских компаний, и поэтому сейчас ведется расследование по поводу субсидий для электромобилей в Китае".

Расследование ЕС подчеркивает его трудности в укреплении торговых связей со второй по величине экономикой мира, а также защищает от предполагаемых рисков для цепи поставок и национальной безопасности.

Фон дер Ляйен добавила, что глава торгового представительства ЕС Валдис Домбровскис вскоре отправится в Китай, чтобы обсудить насущные вопросы, в том числе субсидии на электромобили.

В свою очередь Пекин назвал этот шаг таким, что может привести к введению импортных тарифов на китайские автомобили, "откровенным актом протекционизма".

Электромобили в Украине

По состоянию на март 2023 года продажи новых электромобилей в Украине увеличились втрое.

По состоянию на июнь 2023 года украинцы с начала года приобрели более 12 тысяч электромобилей. Доля новых машин в регистрациях электромобилей выросла с 18% в первом полугодии 2022 года до 22% текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: